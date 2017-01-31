Архангельск: Культура

фото, видео с места события Кукол с северным колоритом покажут мировым лидерам на «арктик-форуме» в Поморье Проект северодвинской предпринимательницы Ирины Черепановой «Русская кукольная мануфактура» будет представлен на Международном форуме «Арктика — территория диалога». Авторской куклой Ирина занимается с 2008 года. За девять лет она не только расширила ассортимент своих кукол, но и создала собственную школу. В ней художественное кукольное мастерство осваивают порядка сотни детей и почти полсотни взрослых из числа пенсионерок, домохозяек, молодых мамочек, которым эти занятия приносят еще и небольшой доход в семейные бюджеты от продажи своих работ.



Кроме этого, действует пока небольшое производство разных кукол на заказ.



«Почему пока? Потому что сегодня надомным способом занято 3 сотрудницы моего небольшого частного предприятия, но в ближайшее время мы расширимся до 10 рабочих мест, - говорит автор проекта, социальный предприниматель. – Очень долго я не могла решить вопрос помещения под наше интересное производство. Но в декабре 2016-го администрация города помогла найти 150 квадратных метров, чему мы несказанно рады».



А потом была встреча с губернатором. Именно Игорь Орлов, увидев ее куклы с северным колоритом и региональным компонентом подсказал Ирине обратиться за поддержкой в Корпорацию развития Архангельской области.



В настоящее время специалисты корпорации совместно с автором проекта формируют коммерческое предложение на развитие ее кукольного производства, пакет комплексных услуг – информационную поддержка, обучение и ряд других - с целью быстрой раскрутки уникальной идеи и проекта.



Сегодня предпринимательница из города корабелов вместе с единомышленниками активно готовится к Арктическому форуму, который пройдет в конце марта в столице Поморья. Первые образцы продукции «Кукольной мануфактуры» в русском стиле уже сделаны и будут представлены на Арктическом форуме. Это куклы-полярники, стилизованные куклы из серии «Поморская вечёрка», «Русские красавицы», «Мужики с балалайками».

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