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Культура | Главные новости

Кульминацией «Хрустальных звонов» в Каргополе станет ночной колокольный концерт

сегодня 17:24
58 1
В Каргополе с 17 по 19 января состоится фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». На мероприятие приедут звонари из Москвы, Ростова, Ярославля, Петрозаводска, Архангельска, Новосибирска, Омска и Белоруссии.
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Фото: pravdasevera.ru

Программа фестивальных мероприятий разнообразна. Запланированы концерты на Соборной колокольне, мастер-классы на передвижной звоннице, выступления творческих коллективов, презентация выставки по результатам конкурса детского художественного творчества, роспись сувенирных колокольчиков, экскурсии по выставочным залам Каргопольского музея, театрализованные представления.

Главным местом проведения стала Соборная площадь, на которой сохранился архитектурный ансамбль белокаменных храмов и колокольня, которая является центром главной площади Каргополя.

Самым ярким событием фестиваля, его кульминацией станет колокольный концерт в ночь с 18 на 19 января, который будет сопровождать купание в крещенской купели на реке Онеге. 

58 1
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kemastreet
14.12.17
18:12
На,,Закон о тишине" язык колокола положили...
 
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Кульминацией «Хрустальных звонов» в Каргополе станет ночной колокольный концерт
Кульминацией «Хрустальных звонов» в Каргополе станет ночной колокольный концерт
В Каргополе с 17 по 19 января состоится фестиваль колокольного искусства «Хрустальные звоны». На мероприятие приедут звонари из Москвы, Ростова, Ярославля, Петрозаводска, Архангельска, Новосибирска, Омска и Белоруссии.
сегодня 17:24
59 1
kemastreet: На,,Закон о тишине" язык колокола положили......
 
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