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Архангельск: Культура

     

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Культурный мост свяжет Поморскую филармонию и Союз армян России

Первым проектом в рамках сотрудничества Поморской филармонии с Архангельским региональным отделением Союза армян России станет цикл концертов армянских музыкантов «Друзья, прекрасен наш союз!».

Первым концертом в рамках проекта станет выступление Армена Вартаняна (скрипка) и Полины Бойко (фортепиано), которое состоится уже 29 января. Программа обещает быть сложной и небанальной: музыканты исполнят произведения Франка, Дебюсси, Шимановского и Лютославского.

19 февраля лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян (скрипка, Москва) и Екатерина Леденёва (фортепиано, Москва) познакомят зрителей с программой камерной музыки «Короли скрипки: Генрик Венявский и Фриц Крейслер».

18 марта состоится концерт «1917-2017» лауреата международных конкурсов Вазгена Вартаняна (фортепиано, Москва). В программе: Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Шостакович, Кабалевский. Кстати, в этот день музыкант отметит и свой день рождения, совпавший с его первым концертом в Архангельске.

Справка:

Армен Вартанян – артист Поморской филармонии, с отличием окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. Работал в Национальном камерном оркестре Армении, входил в состав ансамбля барочной музыки «Ensemble Concertanti Barcelona» (Испания). Участник международных фестивалей в Швеции, Норвегии, Греции, Армении и России.

Карэн Шахгалдян – выпускник Московской консерватории им. Чайковского. Художественный руководитель Международного фестиваля искусств в Ереване. Солист фортепианного Трио имени А.Хачатуряна. Гастролирует в странах Европы, Азии, Америки и Австралии. 

Вазген Вартанян – выпускник Московской консерватории им. Чайковского, удостоен степени Магистра изящных искусств в Джульярдской школе музыки в Нью-Йорке. Гастролирует в странах Европы, Азии и Америки, сотрудничая с известными музыкантами и дирижерами. 

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автор: Филармония
просмотров: 46
дата: 27.01.17 | 15:09
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