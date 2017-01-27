Архангельск: Культура

Первым проектом в рамках сотрудничества Поморской филармонии с Архангельским региональным отделением Союза армян России станет цикл концертов армянских музыкантов «Друзья, прекрасен наш союз!».

Первым концертом в рамках проекта станет выступление Армена Вартаняна (скрипка) и Полины Бойко (фортепиано), которое состоится уже 29 января. Программа обещает быть сложной и небанальной: музыканты исполнят произведения Франка, Дебюсси, Шимановского и Лютославского.



19 февраля лауреаты международных конкурсов Карэн Шахгалдян (скрипка, Москва) и Екатерина Леденёва (фортепиано, Москва) познакомят зрителей с программой камерной музыки «Короли скрипки: Генрик Венявский и Фриц Крейслер».



18 марта состоится концерт «1917-2017» лауреата международных конкурсов Вазгена Вартаняна (фортепиано, Москва). В программе: Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Шостакович, Кабалевский. Кстати, в этот день музыкант отметит и свой день рождения, совпавший с его первым концертом в Архангельске.

Справка:



Армен Вартанян – артист Поморской филармонии, с отличием окончил Ереванскую государственную консерваторию им. Комитаса. Работал в Национальном камерном оркестре Армении, входил в состав ансамбля барочной музыки «Ensemble Concertanti Barcelona» (Испания). Участник международных фестивалей в Швеции, Норвегии, Греции, Армении и России.



Карэн Шахгалдян – выпускник Московской консерватории им. Чайковского. Художественный руководитель Международного фестиваля искусств в Ереване. Солист фортепианного Трио имени А.Хачатуряна. Гастролирует в странах Европы, Азии, Америки и Австралии.



Вазген Вартанян – выпускник Московской консерватории им. Чайковского, удостоен степени Магистра изящных искусств в Джульярдской школе музыки в Нью-Йорке. Гастролирует в странах Европы, Азии и Америки, сотрудничая с известными музыкантами и дирижерами.