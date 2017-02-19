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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Лауреат премии «Золотая маска» озвучит все клавишные инструменты Кирхи

Молодой дирижер и пианист Максим Емельянычев исполнит с Архангельским государственным камерным оркестром программу "Большой парад клавишных". Концерт состоится 21 февраля в 19 часов в Кирхе.
Для архангельских слушателей прозвучит сочинения для органа, клавесина и рояля с оркестром известных композиторов самых разных эпох. Музыканты исполнят Концерты Баха, Гайдна, Корелли, Гурецкого и Сюиту для струнных британского композитора П. Уорлока.

Солисту предстоящего концерта Максиму Емельянычеву подвластны самые разнообразные стили музыки, все разновидности клавишных инструментов. Высоко ценится его совершенное чувство композиторского замысла и мастерство импровизации. Так, в 2014 году музыкальным жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», возглавленным Л. Десятниковым, за исполнение партии хаммерклавира Максиму Емельянычеву была присуждена специальная премия «за безупречное чувство стиля и упоение точностью в речитативах оперы Моцарта “Свадьба Фигаро”».

"Большой парад клавишных" станет заключительным из зимних фортепианно-оркестровых вечеров Оркестра. Этой зимой архангельские музыканты исполнили программы с пианистами Рувимом Островским и Русланом Разгуляевым.
 
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автор: Архангельский К.
просмотров: 55
дата: 19.02.17 | 13:38
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