Архангельск: Культура

Для архангельских слушателей прозвучит сочинения для органа, клавесина и рояля с оркестром известных композиторов самых разных эпох. Музыканты исполнят Концерты Баха, Гайдна, Корелли, Гурецкого и Сюиту для струнных британского композитора П. Уорлока.
Солисту предстоящего концерта Максиму Емельянычеву подвластны самые разнообразные стили музыки, все разновидности клавишных инструментов. Высоко ценится его совершенное чувство композиторского замысла и мастерство импровизации. Так, в 2014 году музыкальным жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», возглавленным Л. Десятниковым, за исполнение партии хаммерклавира Максиму Емельянычеву была присуждена специальная премия «за безупречное чувство стиля и упоение точностью в речитативах оперы Моцарта “Свадьба Фигаро”».
"Большой парад клавишных" станет заключительным из зимних фортепианно-оркестровых вечеров Оркестра. Этой зимой архангельские музыканты исполнили программы с пианистами Рувимом Островским и Русланом Разгуляевым.