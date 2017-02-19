Архангельск: Культура

фото, видео с места события Лауреат премии «Золотая маска» озвучит все клавишные инструменты Кирхи Молодой дирижер и пианист Максим Емельянычев исполнит с Архангельским государственным камерным оркестром программу "Большой парад клавишных". Концерт состоится 21 февраля в 19 часов в Кирхе. Для архангельских слушателей прозвучит сочинения для органа, клавесина и рояля с оркестром известных композиторов самых разных эпох. Музыканты исполнят Концерты Баха, Гайдна, Корелли, Гурецкого и Сюиту для струнных британского композитора П. Уорлока.



Солисту предстоящего концерта Максиму Емельянычеву подвластны самые разнообразные стили музыки, все разновидности клавишных инструментов. Высоко ценится его совершенное чувство композиторского замысла и мастерство импровизации. Так, в 2014 году музыкальным жюри Национальной театральной премии «Золотая маска», возглавленным Л. Десятниковым, за исполнение партии хаммерклавира Максиму Емельянычеву была присуждена специальная премия «за безупречное чувство стиля и упоение точностью в речитативах оперы Моцарта “Свадьба Фигаро”».



"Большой парад клавишных" станет заключительным из зимних фортепианно-оркестровых вечеров Оркестра. Этой зимой архангельские музыканты исполнили программы с пианистами Рувимом Островским и Русланом Разгуляевым.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Архангельский К. просмотров: 55

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