Архангельск: Культура

В центре Архангельска выросло зимнее жилище снежного новогоднего посланника. Оно состоит из 700 ледовых блоков весом в центнер.

В Ледовом Доме «выросло» четыре причудливых дерева: каждое олицетворяет соответствующее время года. В центре дома «пылает» Новогодний Костер, резные скамейки изо льда гостеприимно приглашают присесть.

Печка Бабы-Яги, Валенки-Скороходы, Волшебный Мухомор, Сказочный Колодец и другие объекты «Ледяной тропы сказок Архангельского Снеговика» - рукотворные чудеса архангельских скульпторов под руководством Александра Боярскова.

Каждого, кто придет к Снеговику в гости, гостеприимный снежный хозяин приглашает на интерактивную экскурсию «Ледяная тропа сказок Архангельского Снеговика». Для того, чтобы попасть к новогоднему костру и загадать самое заветное желание, гости должны преодолеть сказочные препятствия: раскрасить мухомор Бабы-Яги, оседлать Серого Волка, задобрить Чудо-Юдо в колодце, укротить валенки-скороходы.