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Культура | Главные новости

Лучшие книги школьников Поморья определят пользователи Интернета

сегодня 16:41
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Школьники Архангельской области стали участниками необычного творческого конкурса «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны». Юные северяне выступили в роли писателей.
 
 
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Фото: stimol.ru

Шестьдесят виртуальных изданий уже размещены в сети Интернет на сайте организаторов. Любой желающий может принять участие в читательском голосовании, определив лучшие книги, которые будут напечатаны.

Напомним, Архангельская область первой среди регионов России организовала у себя литературный конкурс «Живая летопись». В апреле этого года ученикам 6-11 классов школ Поморья предложили рассказать об истории собственных семей и родного края, объединив свои произведения в книги.

В состав жюри конкурса вошли губернатор Архангельской области Игорь Орлов, актриса Алиса Гребенщикова и известная телеведущая Тутта Ларсен. Торжественная церемония награждения намечена на конец октября 2017 года. Ожидается, что с лучшими юными литераторами также встретится известный российский актёр Сергей Гармаш.

Своё мнение о работах юных северян может высказать любой желающий – на сайте организаторов конкурса открыто читательское голосование.

На данный момент лидером предпочтений является книга «Статка» от предков», которую написали ученики Каменской средней школы Мезенского района. Впрочем, основная борьба за голоса читателей ещё впереди. 26 октября станут известны имена победителей проекта «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны».

 

Автор: minobr
70 0
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Культура | Новости раздела
 
Лучшие книги школьников Поморья определят пользователи Интернета
Лучшие книги школьников Поморья определят пользователи Интернета
Школьники Архангельской области стали участниками необычного творческого конкурса «Живая летопись. Судьба семьи в истории страны». Юные северяне выступили в роли писателей.
сегодня 16:41
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