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Культура | Главные новости

Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов

сегодня 17:58
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Картины присланы со всего мира и со всей России. Всего на фестиваль поступило более 250 работ.
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Кадр из фильма «Every Song a Story»
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Кинорежиссер Владимир Хотиненко приедет в Архангельск на фестиваль «Arctic Open»
Первый арктический кинофестиваль состоится в Архангельске в начале декабря

Последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма «Блудный сын» Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей.

В международной программе последним принятым фильмом стал документальный «Every Song a Story» из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa о маленькой общине высоко в горах.

Напомним, что фестиваль «Arctic Open» будет проходить в Архангельске 7-9 декабря. Он объединит кинематографистов из восьми стран, входящих в Арктическую зону: Россию, Данию, Швецию, Норвегию, Канаду, США, Исландию, Финляндию. Планируется, что на фестиваль приедет кинорежиссер Владимир Хотиненко.

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Кинорежиссер Владимир Хотиненко приедет в Архангельск на фестиваль «Arctic Open»
Кинорежиссер Владимир Хотиненко приедет в Архангельск на фестиваль «Arctic Open»
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22.08.17 17:15
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Первый арктический кинофестиваль состоится в Архангельске в начале декабря
Первый арктический кинофестиваль состоится в Архангельске в начале декабря
Фестиваль «Arctic Open» будет проходить с 7 по 9 декабря. Он объединит кинематографистов из восьми стран, входящих в Арктическую зону: Россию, Данию, Швецию, Норвегию, Канаду, США, Исландию, Финляндию.
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