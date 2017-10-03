Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов

Картины присланы со всего мира и со всей России. Всего на фестиваль поступило более 250 работ.

Последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма «Блудный сын» Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей.

В международной программе последним принятым фильмом стал документальный «Every Song a Story» из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa о маленькой общине высоко в горах.



Напомним, что фестиваль «Arctic Open» будет проходить в Архангельске 7-9 декабря. Он объединит кинематографистов из восьми стран, входящих в Арктическую зону: Россию, Данию, Швецию, Норвегию, Канаду, США, Исландию, Финляндию. Планируется, что на фестиваль приедет кинорежиссер Владимир Хотиненко.