Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов
сегодня 17:58
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Картины присланы со всего мира и со всей России. Всего на фестиваль поступило более 250 работ.
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03 октября, вторник 18:14
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$58.53
€70.43
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Последней присланной работой в национальной программе стала социальная драма «Блудный сын» Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей.
В международной программе последним принятым фильмом стал документальный «Every Song a Story» из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa о маленькой общине высоко в горах.
Напомним, что фестиваль «Arctic Open» будет проходить в Архангельске 7-9 декабря. Он объединит кинематографистов из восьми стран, входящих в Арктическую зону: Россию, Данию, Швецию, Норвегию, Канаду, США, Исландию, Финляндию. Планируется, что на фестиваль приедет кинорежиссер Владимир Хотиненко.
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