Архангельск: Культура

Накануне на популярном вокальном телевизионном конкурсе состоялся полуфинал. У наставников осталось по два конкурсанта, из которых они должны были вместе со зрителями выбрать лучшего. Архангелогородец Михаил Житов соперничал с Сардором Милано.

Регламент творческого соревнования на этом этапе был следующий. Конкурсанты исполняют подготовленную песню, после наставник распределяет между ними свои голоса в пропорции 60% и 40%. Затем оба музыканта исполняют композицию со специальным гостем, а после подводится итог зрительского голосования. В конце голоса наставника и телезрителей суммируются.



Михаил Житов очень душевно исполнил песню «Бабушка» Владимира Преснякова. Отметим, что мама и бабушка Михаила присутствовали на выступлении, как признался певец, их привезли втайне от него. Соперник Житова Сардор Милано спел на итальянском языке «My heart will go on» Селин Дион. Полина Гагарина сделала выбор не в пользу архангелогородца, отдав ему 40% голосов. Далее подопечные наставника вместе с певицей IOWA исполнили её песню «Бьёт бит». Зрительское голосование могло спасти Михаила Житова, но с небольшим перевесом и здесь больше голосов получил Сардор Милано (52%).



Наш земляк закончил своё выступление на шоу в одном шаге от финала. «Я хотел пройти дальше, но я рад, что проиграл именно Сардору Милано», - отметил в своём интервью после выступления Михаил Житов. Кроме того, он пояснил, что с выбором песни была непростая ситуация. Её он получил за день до полуфинала. «Композиция, которую выбрали изначально слетела в силу неких обстоятельств. На песне «Бабушка» настоял я», - пояснил архангелогородец. Также он признался, что болеет и хочет просто прийти домой и хорошо выспаться. Добавим, что 3 января в Москве состоится концерт группы «Vougal», где Михаил является вокалистом.

