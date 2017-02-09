Архангельск: Культура

К оперному творчеству руководитель студии Галина Мурашова привлекает учеников с разных отделений музыкальной школы. Удивительно, что работая с непрофильной вокальной группой детей, у неёполучается достигать высоких профессиональных результатов.
За мюзикл «Снежная королева» ребята уже не раз получали награды на региональных и всероссийских конкурсах.
Детская оперная студия не так часто выступает в Архангельске, поэтому услышать гордость региона на сцене драмтеатра – большое событие для ценителей театрального и музыкального искусства.