Молодые архангельские рок-команды дебютируют в «Точке отсчета»

Рок-фестиваль «Точка отсчета» стартует в Архангельске в ближайшую субботу. Он пройдет в молодежном центре «Луч» и даст «разгонную» площадку известным и начинающим музыкальным коллективам.

Death Struggle" - молодая группа, играющая в стиле Melodic Death Metal.



Организаторы фестиваля уверены, что творчество музыкантов придется по вкусу всем

верным фанатам жанра.

Специальный гость рок-фестиваля - группа "

Shamal".



Первый концерт рок-фестиваля состоится на основной сцене молодежного центра "Луч" 30 сентября, начало в 18:00. Стоимость билета весьма демократична - 120 рублей.

В первом туре фестиваля, на его открытии, выступят несколько начинающх команд. В числе участников есть "