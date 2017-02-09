Архангельск: Культура

Ко Дню всех влюблённых артисты Поморской филармонии приготовили для зрителей красивый музыкальный подарок - концерт "Plaisir d'amour". Лейтмотивом концертной программы станет красота чувств, воплощённая в звуках.

Романтическое название переводится как «Восторг любви», отсылая к знаменитому одноимённому французскому романсу, написанному более двухсот лет назад придворным композитором короля Людовика XVI Жаном-Полем Эжидом Мартини. Этот романс зрители услышат во время концерта.

Лейтмотивом концертной программы станет красота чувств, воплощённая в звуках. Жизнь человеческого сердца прозвучит в музыкальной лирике французских и русских композиторов эпохи барокко, романтизма, импрессионизма. Зрители обнаружат множество связей музыки со всемирно известными литературными произведениями и древними мифами.

Любовь взаимная и неразделённая, любовь тайная и та, о которой хочется заявить всему миру – разные оттенки чувств нашли отражение в музыке и звучат голосами музыкальных инструментов от органа и фортепиано до скрипки и виолончели.

Сочинения Ш.Гуно, Ж.Бизе, Г.Форе, К.Дебюсси, Б.Прозоровского, Ш.-М.Видора, А.Шнитке и других композиторов сделают встречу в Камерном зале особенной.

Концерт состоится 12 февраля в 16 часов в камерном зале Поморской филармонии.