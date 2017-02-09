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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Поморская филармония приглашает влюбленных на праздничный концерт

Ко Дню всех влюблённых артисты Поморской филармонии приготовили для зрителей красивый музыкальный подарок - концерт "Plaisir d'amour". Лейтмотивом концертной программы станет красота чувств, воплощённая в звуках.

Романтическое название переводится как «Восторг любви», отсылая к знаменитому одноимённому французскому романсу, написанному более двухсот лет назад придворным композитором короля Людовика XVI Жаном-Полем Эжидом Мартини. Этот романс зрители услышат во время концерта.

Лейтмотивом концертной программы станет красота чувств, воплощённая в звуках. Жизнь человеческого сердца прозвучит в музыкальной лирике французских и русских композиторов эпохи барокко, романтизма, импрессионизма. Зрители обнаружат множество связей музыки со всемирно известными литературными произведениями и древними мифами. 

Любовь взаимная и неразделённая, любовь тайная и та, о которой хочется заявить всему миру – разные оттенки чувств нашли отражение в музыке и звучат голосами музыкальных инструментов от органа и фортепиано до скрипки и виолончели.

Сочинения Ш.Гуно, Ж.Бизе, Г.Форе, К.Дебюсси, Б.Прозоровского, Ш.-М.Видора, А.Шнитке и других композиторов сделают встречу в Камерном зале особенной.  

Концерт состоится 12 февраля в 16 часов в камерном зале Поморской филармонии. 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Филармония
просмотров: 66
дата: 09.02.17 | 17:03
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
Boater (1)
Но сперва перед концертом вместо "киножурнала" пригласить батюшку с лекцией о причинах греха сквернословия в филармонической среде.
09.02.17
17:34
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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