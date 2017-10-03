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Культура | Главные новости

На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова

сегодня 09:57
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Сердце мыслителя, литературного критика, жены и соратницы классика деревенской прозы Фёдора Абрамова перестало биться накануне вечером. Людмиле Крутиковой-Абрамовой было 97 лет.
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Фото: fontanka.ru
Людмила Крутикова родилась 23 сентября 1920 года в Петербурге. В 1938 году окончила школу с золотой медалью, поступила на филологический факультет Ленинградского университета, к началу Великой Отечественной войны перешла на четвертый курс. Во время войны оказалась на оккупированной территории, из-за чего после войны ее не принимали сначала на четвертый курс университета, затем в аспирантуру, создавали проблемы с защитой диссертации, увольняли с работы. Все это она преодолела только благодаря силе духа, настойчивости и твердой вере в справедливость.
 
На втором курсе аспирантуры в 1949 году познакомилась с аспирантом Федором Абрамовым. Они подружились, Федор рассказывал о замысле романа «Братья и сестры». Постепенно дружба переросла в более глубокие чувства, молодые люди решили связать свои судьбы.
 
В 1950 году Людмила Крутикова защитила кандидатскую диссертацию в Белорусском университете (в ЛГУ, где она окончила аспирантуру, ее сняли с защиты из-за пребывания на оккупированной территории), в 1951 году вернулась в Ленинград.
 
С 1951 по 1955 год Людмилу Владимировну не принимали на работу, она писала статьи, читала лекции в обществе «Знание», выступала с лекциями в Петрозаводске, Кировограде. С 1955 года работала на кафедре русского языка и литературы филологического факультета ЛГУ. Первая в Советском Союзе начала заниматься исследованием творчества Ивана Бунина, имя которого в те годы предавалось забвению. Ее статьи и выступления тех лет о Бунине долгое время считались лучшими.
 
Федор Абрамов говорил о жене как о своем соратнике: он делился с нею первоначальными замыслами, читал черновые наброски и обсуждал уже готовые варианты. Бывало так, что написанное подвергалось суровой критике и, подумав несколько дней, Абрамов записывал в дневнике: «Люся права. Надо переделывать».
 
В день своего 60-летия Федор Абрамов сказал о ней: «Я не могу не сказать (...) самых добрых слов о моей жене, которая (...) сыграла очень большую роль в моей писательской судьбе. (…) Мне попалась жена, у которой с ранних лет, с юных лет был обостренный вкус к вопросам нравственным, духовным. И наш семейный брак – это брак социологии и нравственности. Я не могу не сказать о ней добрых слов, потому что она мой соратник. Она человек, без которого я вообще-то ничего не делаю ни в жизни, ни в литературе».
 
В 1983 году Федора Абрамова не стало и Людмила Владимировна, отодвинув на неопределенный срок задуманную книгу о Бунине, полностью отдалась завещанию мужа: «Живи за двоих и заверши мои писательские дела».
 
Она издала шеститомное собрание сочинений Абрамова, включив в него не изданные при жизни писателя произведения, опубликовала его дневниковые записи, явив миру глубинные, не тронутые цензурой мысли писателя. Собрала написанные набело главы и, восстановив по многочисленным черновикам остальное, издала незаконченную «Чистую книгу» – произведение, обещавшее стать явлением не только в русской – в мировой литературе. Она составила и издала несколько десятков сборников Абрамова, сопроводив каждый уникальной вступительной статьей и примечаниями. В 1985 году вышла её собственная книга о Федоре Абрамове – «Дом в Верколе».
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На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова
На 98-м году жизни в Петербурге скончалась жена летописца Пинежья Фёдора Абрамова
Сердце мыслителя, литературного критика, жены и соратницы классика деревенской прозы Фёдора Абрамова перестало биться накануне вечером. Людмиле Крутиковой-Абрамовой было 97 лет.
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