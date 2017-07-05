На родине Федора Абрамова пройдет четвертый фестиваль «А в Пекашине ставят стога»

Утром 8 июля праздник сенокоса откроется красочным шествием на луг под Абрамовским угором с участием Веркольского народного хора и фольклорного народного самодеятельного коллектива «Кеврольские женки».

Участников ждет инсценировка «Сенокосная пора», мастер-классы по ворошению сена, ношению охапок сена к стогу и стогованию, а также конкурсы по косьбе и по плетению венков из луговых цветов, хороводы и народные игры.

Далее в семейном музее Владимира и Анисьи Абрамовых

«Дом брата Михаила» будет устроен праздник «Цветы, травы собирать – добра, счастья искать». Вечером того же дня Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова приглашает на мастер-классы, а в Веркольском Доме культуры пройдет творческая встреча «В кругу новых друзей».

Второй день фестиваля, 9 июля, будет отмечен мероприятием «25 лет улице Фёдора Абрамова» и Литературной гостиной «Сиянье Севера, мне душу обнови!» в Литературно-мемориальном музее Ф.А. Абрамова с участием поэтов и писателей.