На шаг ближе к мечте: архангелогородец записал песню и собирается ехать на «Голос»

Ученик архангельской школы звука «FUNOTEKA» Евгений Белоусов записал свою первую песню и cнял на неё клип. В планах у музыканта — поездка на конкурс «Голос».

Свою первую песню под названием «Вечность» архангелогородец с музыкальным именем Евгений Белоусов писал больше года. По его словам, сочинение давалось очень тяжело, иногда даже приходилось брать паузу на несколько месяцев. «Песня мне все время казалась мне какой-то недоделанной, но потом на отдыхе в Крыму пришло осознание того, что идеальной она не будет никогда, и я решил остановиться», - рассказал Евгений в интервью News29.

Слова и мелодию музыкант придумал сам, а минус написал битмейкер Glacial Beatz. «Я списался с ним через Интернет и рассказал, о чем будет песня, и что бы я хотел видеть в итоге», - говорит вокалист.

Евгений взял себе творческий псевдоним Женя Rebel. «История псевдонима долгая. Это слово - символ работы над собой, означает изменить себя и делать то, к чему ты шел», - признался музыкант.

Евгений Белоусов окончил исторический факультет и долгое время работает менеджером в крупной компании, но тягу к музыке на офисной работе не потерял. «У меня была мечта — начать сольный проект, и я безумно рад, что она осуществилась накануне Нового года», - сказал архангелогородец.

В следующем году Евгений Белоусов планирует покорять шоу «Голос» на Первом канале. Там он хочет спеть другую песню, какую, музыкант оставил в тайне.

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