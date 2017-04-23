Архангельск: Культура

В стенах Архангельской областной научной библиотеки им. Добролюбова в пятнадцатый раз подвели итоги конкурса «Книга года».

Инициатором и организатором конкурса является Книжная палата Архангельской области. На суд жюри принимаются издания о Русском Севере, поступившие в библиотеку им. Н.А. Добролюбова в качестве обязательного экземпляра.

Конкурс проводится по трём основным номинациям: «Лучшая книга о Русском Севере» (автор и издательство); «Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография); «Лучшее художественное оформление издания» (художник).

Также учреждены несколько дополнительных номинаций, которые позволяют отметить лучшие книги о малой родине (номинация «Родная сторона»), о выдающихся людях Русского Севера («Именитые земляки»), о коллективах предприятий и учреждений Поморья («История трудового коллектива») и детские и семейные издания («Книга для всей семьи»).

В этом году в самой престижной номинации «Лучшая книга о Русском Севере» оказалось два победителя. Людмила Жирова-Козинская получила награду за книгу «Сказки бабушки Прасковьи», Северный (Арктический) федеральный университет – за завершающий том Поморской энциклопедии «Города, районы, люди Архангельского Севера».

Лучшим по полиграфическому исполнению издания стал каталог «Лики России» Северодвинской типографии. В номинации «Лучшее художественное оформление издания» победителем признан дизайнер Александр Щелкунов с альбомом «Государственный академический Северный русский народный хор».

В специальных номинациях победителями стали: «Родная сторона» – «Мой дом родной – Варавино», автор – Римма Семенова; «Именитые земляки» – монография о лешуконских песнях, собранных Михаилом Мякушиным, подготовленная Еленой Якубовской; «История трудового коллектива» – «Наша главная газета. К вековому юбилею «Правды Севера», 1917–2017», авторы – Сергей Доморощенов и Альберт Новоселов; «Книга для всей семьи» – «Соловецкая азбука», авторы – Алексей Лаушкин, Анастасия Соротокина.



Как отметили в пресс-службе областного правительства, за минувшие полтора десятилетия церемония «Книга года» стала настоящим праздником и большим событием в культурной жизни региона.