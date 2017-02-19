Архангельск: Культура

фото, видео с места события Не стареющих душой соберет архангельский фестиваль творческих коллективов Городской культурный центр объявляет старт городского фестиваля творческих коллективов ветеранов «Не стареют душой ветераны», посвященного 80-летию Архангельской области. В рамках фестиваля состоятся несколько конкурсов: конкурс народных коллективов "Сила песни плясовой", конкурс частушек "Всех перепою", конкурс вокального исполнительства "Сияние Севера", конкурс декоративно-прикладного творчества "Домашний уют".



Программа фестиваля:



5 апреля 2017 года с 17:00 (большой зал МУК "АГКЦ") - конкурс вокального исполнительства "Сияние Севера" (хоры), конкурс народных коллективов "Сила песни плясовой".

8 апреля 2017 года с 12:00 (малый зал МУК "АГКЦ") – конкурс частушек "Всех перепою".

13 апреля 2017 года с 16:00 (малый зал МУК "АГКЦ") - конкурс вокального исполнительства "Сияние Севера" (ансамбли и солисты).

15 апреля 2017 года с 12:00 (ЦТСК "Архангелогородская сказка") – открытие выставки работ участников конкурса декоративно-прикладного творчества "Домашний уют".

28 апреля 2017 года с 15:00 до 17:00 (большой зал МУК "АГКЦ") – репетиция участников гала-концерта (по согласованию с организаторами фестиваля).

28 апреля 2017 года с 17:00 (большой зал МУК "АГКЦ") – репетиция награждения участников фестиваля (явка всех участников фестиваля обязательна).

2 мая 2017 года с 16:00 (большой зал МУК "АГКЦ") - гала-концерт фестиваля, награждение победителей и участников.



Исполняемый репертуар очень разнообразный: популярные песни прошлых лет, как народные, так и авторские, песни о России, песни наших дней. При подведении итогов жюри конкурса будет оценивать уровень исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей и отбирать лучшие для участия в заключительном мероприятии фестиваля. Лауреатам и дипломантам конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 77

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