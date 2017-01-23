Архангельск: Культура

В экспозиции, которая начнет работу в конце января, будут представлены больше 80 произведений разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Творческая деятельность Никаса Сафронова началась в 1973 году и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть его картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы.



Находясь в постоянном творческом поиске, Никас Сафронов завоевал признание, как широкой публики, так и авторитетных экспертов мира искусства. Персональные выставки художника всегда становятся ярким событием культурной жизни страны, собирая десятки тысяч любителей его творчества.



Выставка Никаса Сафронова под названием « Избранное » будет работать с 27 января по 26 февраля в северодвинском краеведческом музее.





