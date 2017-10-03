Новая цирковая арена может появиться в Архангельске

«Росгосцирк» планирует в ближайшие годы модернизировать все подведомственные цирки. Шанс на новое здание цирка есть и у Архангельска, переговоры уже начались.

После многолетнего перерыва в регионах началась ремонт и реконструкция цирков. По словам генерального директора ФКП "Росгосцирк" Дмитрия Иванова, в течение пяти-семи лет в надлежащее состояние будут приведены все цирки в России.

На данный момент у "Росгорцирка" в подчинении находятся 42 учреждения культуры. По словам Иванова, планы стоят амбициозные - модернизировать их в ближайшие годы.

Реконструкция цирков происходит в рамках федеральной целевой программы "Культура России", срок реализации которой - с 2012 по 2018 год. Кроме того, на поддержку и распространение циркового искусства до 2018 года запланировано порядка 116 млн рублей.

В Архангельске здание цирка закрыто с 1989 года. В нем не было внутренней системы канализации. Неочищенные стоки из вольеров для животных смывались в городскую ливневую канализацию, а оттуда - в Северную Двину. Ошибки были и при проектировании кровли, в результате во время дождей стены заливало, зимой они вымерзали.

После закрытия цирка пустует, его судьба до сих пор не решена. Сейчас правительство Поморья, администрация Архангельска и дирекция «Росгорцирка» прорабатывают вопрос о строительстве многофункционального комплекса с размещением на его территории помещения для эстрадно-цирковой деятельности в рамках государственно-частного партнерства, - сообщает ТАСС.