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Культура | Главные новости

Новая цирковая арена может появиться в Архангельске

сегодня 11:35
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«Росгосцирк» планирует в ближайшие годы модернизировать все подведомственные цирки. Шанс на новое здание цирка есть и у Архангельска, переговоры уже начались.
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Фото: aven-stroy.ru

После многолетнего перерыва в регионах началась ремонт и реконструкция цирков. По словам генерального директора ФКП "Росгосцирк" Дмитрия Иванова, в течение пяти-семи лет в надлежащее состояние будут приведены все цирки в России.

На данный момент у "Росгорцирка" в подчинении находятся 42 учреждения культуры. По словам Иванова, планы стоят амбициозные - модернизировать их в ближайшие годы.

Реконструкция цирков происходит в рамках федеральной целевой программы "Культура России", срок реализации которой - с 2012 по 2018 год. Кроме того, на поддержку и распространение циркового искусства до 2018 года запланировано порядка 116 млн рублей.

В Архангельске здание цирка закрыто с 1989 года. В нем не было внутренней системы канализации. Неочищенные стоки из вольеров для животных смывались в городскую ливневую канализацию, а оттуда - в Северную Двину. Ошибки были и при проектировании кровли, в результате во время дождей стены заливало, зимой они вымерзали.

После закрытия цирка пустует, его судьба до сих пор не решена. Сейчас правительство Поморья, администрация Архангельска и дирекция «Росгорцирка» прорабатывают вопрос о строительстве многофункционального комплекса с размещением на его территории помещения для эстрадно-цирковой деятельности в рамках государственно-частного партнерства, - сообщает ТАСС.

 

 

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plotniк
03.10.17
12:00
Простите, но что такое 116 млн рублей на 42 объекта??? Даже на реконструкцию нашего здания цирка этого не хватит, ну на документацию и демонтаж может быть...
 
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Новая цирковая арена может появиться в Архангельске
«Росгосцирк» планирует в ближайшие годы модернизировать все подведомственные цирки. Шанс на новое здание цирка есть и у Архангельска, переговоры уже начались.
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