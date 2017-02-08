Архангельск: Культура

"Яси и другие рассказы о животных" - это история о дружбе между девочкой Линой и маленьким бездомным котёнком породы "Архангельская голубая кошка", который случайно попал в Петровский парк.

Девочка спасла его от ворон, подкармливала молоком, пока он не вырос в красивого большого кота. Потом уже кот помогал девочке бороться с тяжелой болезнью.



В предисловии автор пишет: "Многие дети мечтают о животных. Многие животные мечтают жить в доме с детьми. Но не у всех это получается. Весёлые и грустные сказки и рассказы о братьях наших меньших. Ведь животные ведут себя порой как люди".



В сборник вошли сказки про Чирка-свистунка, уток и чаек, рассказы про собачку по имени Аврора Звезда Востока, кота Мурзика.



14 февраля в 16:00 Эйшель Антонов проводит встречу с читателями в читальном зале "Архангельск" Интеллектуального центра САФУ (Архангельск, ул.Смольный Буян, д.1, ауд.304).



На встрече будут представлены книги: "Яси и другие рассказы о животных", "Крепость на Малой Двинке" и "Предвкушение любви". Автор прочитает стихи и отрывки из произведений.