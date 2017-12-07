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Культура | Главные новости

Обнародована программа фестиваля света в Архангельске

вчера 16:52
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16 декабря в областном центре впервые пройдет фестиваль света. Сейчас подготовка идет полным ходом, в мастерских театра драмы над созданием арт-объектов работает художник из Владивостока Павел Шугуров.
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Фото: samostroy.by
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Оргкомитет фестиваля определил, что праздник продлится целый день. С 12 до 15 часов в Петровском парке пройдут активности для семейного отдыха. Одновременно будут работать несколько площадок: заезды на собачьих упряжках, мастер-класс по росписи, светящийся лабиринт, «Забей гол вратарю «Водника», «Попади в цель».

В 14:30 начинаются световые инсталляции, в это время будут включены все арт-объекты. Фестиваль света перейдет на новый – светящийся – уровень. 

С 15 до 16 часов свою шоу-программу представит Архангельский Снеговик. А в 16 часов начнется концерт творческих коллективов Архангельска. В это же время на фестивальной площадке можно будет встретить светящихся аниматоров.

Изюминкой фестиваля будет видеомэппинг, это оригинальная световая проекция на здание театра драмы им. М.В. Ломоносова. Трансляция начнется в 17 часов. 

Время окончания работы световых инсталляций в этот день – 20:00. Но они останутся в Петровском парке до конца зимы.
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