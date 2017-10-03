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Культура | Главные новости

Один из ярких интеллектуалов современности Владимир Познер выступит в Архангельске

сегодня 11:48
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Сегодня вечером в архангельском драмтеатре зрители встретятся лицом к лицу с одним из талантливейших рассказчиков, профессиональным журналистом, писателем и телеведущим, выдающимся художником мысли и слова – Владимиром Познером.
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Владимир Познер — личность уникальная и многогранная, первый президент Академии российского телевидения, многократный лауреат премии ТЭФИ, кавалер трех орденов Дружбы Народов, Ордена Почета и Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, обладатель множества профессиональных наград в сфере тележурналистики и кинематографии. В 2012 году стал лауреатом украинской премии «Человек года», в номинации «За выдающийся вклад в международную журналистику».
 
Его называют одним из самых ярких интеллектуалов современности, человеком удивительной биографии и фантастической работоспособности. Вот уже более пятидесяти лет Владимир Владимирович успешно занимается журналистикой, за его плечами не поддающееся подсчету количество теле и радио эфиров, авторская программа на главном телеканале России, 8 книг, 3 документальных фильма и собственная школа телевизионного мастерства.
 
Творческая встреча с Владимиром Познером — это необыкновенно интересная и познавательная беседа со зрителем. Он обаятелен, остроумен, готов к открытому и искреннему разговору, строг и резок, если понадобится. Как у опытного, превосходно умеющего общаться с залом, конферансье, у него в запасе, немало весьма увлекательных и убедительных примеров и историй из личной жизни.

Билеты: 
— БИЛЕТ29: http://bilet29.ru/order/973 
— Касса театра: https://orbilet.ru/city26/.


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Один из ярких интеллектуалов современности Владимир Познер выступит в Архангельске
Один из ярких интеллектуалов современности Владимир Познер выступит в Архангельске
Сегодня вечером в архангельском драмтеатре зрители встретятся лицом к лицу с одним из талантливейших рассказчиков, профессиональным журналистом, писателем и телеведущим, выдающимся художником мысли и слова – Владимиром Познером.
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