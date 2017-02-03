Архангельск: Культура

Поморская филармония приглашает ценителей органной музыки на музыкальный вечер "Мечты об Италии". Яркую музыкальную программу представит лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Спиркина.

Тема диссертации органистки посвящена итальянской органной музыке, так что желание помечтать об Италии не является случайным. Вместе с органисткой в предстоящую субботу это могут сделать и архангельские слушатели, для которых прозвучат произведения Дж. Фрескобальди, Д. Циполи, И.С. Баха, М.Э. Босси. На северном органе будут исполнены финал из «Григорианского концерта» П. Йона, токката «Кукушка» Б.Пасквини, «Рондо» Дж. Моранди. В переложении для органа прозвучат одни из самых знаменитых классических музыкальных произведений - «Адажио» Т. Альбинони, «Ave Maria» Дж. Каччини и «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди.

Екатерина Спиркина родилась в Самаре, где в 2007 году окончила музыкальное училище. В 2012 году с отличием окончила историко-теоретический факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В настоящее время продолжает обучение в классе органа заслуженного артиста и деятеля искусств РФ, профессора А.А. Паршина.

Концерт состоится в Кирхе 4 февраля в 17:00.