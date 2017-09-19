Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске
сегодня 12:28
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20 сентября в Камерном зале Поморской филармонии стартует традиционный фестиваль классической музыки. Откроет его основатель международного форума Виктор Ряхин серией концертов органной музыки.
Концерт «Согласование времён» лауреата всероссийских конкурсов Виктора Ряхина станет первым музыкальным вечером фестиваля. Этого музыканта архангельской публике долго представлять не приходится - виртуозного органиста и превосходного рассказчика всегда ждут в нашем городе. Он является основателем фестиваля и много лет был главным органистом и органным мастером Поморской филармонии.
Виктор Ряхин откроет фестиваль музыкой И.С.Баха, Г.А.Меркеля, М.Регера, О.Янченко. Начало концерта в 18:30.
Международный проект в этом году объединяет сразу несколько стран: Россию, Норвегию, Японию и Италию. В сентябре Король музыкальных инструментов три раза соберёт своих почитателей в Камерном зале. В сопровождении его звучного голоса зрители Филармонии вплотную подойдут к открытию Юбилейного концертного сезона.