Основатель фестиваля «Похвала органу» откроет юбилейный сезон в Архангельске

Концерт «Согласование времён» лауреата всероссийских конкурсов Виктора Ряхина станет первым музыкальным вечером фестиваля. Этого музыканта архангельской публике долго представлять не приходится - виртуозного органиста и превосходного рассказчика всегда ждут в нашем городе. Он является основателем фестиваля и много лет был главным органистом и органным мастером Поморской филармонии.



Виктор Ряхин откроет фестиваль музыкой И.С.Баха, Г.А.Меркеля, М.Регера, О.Янченко. Начало концерта в 18:30.

Международный проект в этом году объединяет сразу несколько стран: Россию, Норвегию, Японию и Италию. В сентябре Король музыкальных инструментов три раза соберёт своих почитателей в Камерном зале. В сопровождении его звучного голоса зрители Филармонии вплотную подойдут к открытию Юбилейного концертного сезона.