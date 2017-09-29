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Культура | Главные новости

От склада до выставочного зала: зданию Северного морского музея исполнилось 90 лет

сегодня 10:55
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В 1927 году в Архангельске на пристани Дальнего плавания, ныне Красная пристань, "Торгпортом" было построено железобетонное здание склада, в котором спустя 46 лет разместятся экспозиции Северного морского музея.
 
 
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История здания музея и пристани Дальнего плавания - яркая и волнующая летопись исследования и покорения Арктики. Это место от которого более 200 лет суда полярных экспедиций уходили в бескрайние просторы Арктики. Здесь отдавали швартовы суда отряда Великой Северной экспедиции, экспедиций Ф.П.Литке, В.А.Русанова, Г.Я.Седова. В советское время отсюда уходили суда Северной научно-промысловой экспедиции, экспедиций Плавучего морского научного института, знаменитые Карские хлебные экспедиции.

Само здание склада появилось на Красной пристани в 1927 году. Спустя восемь лет, склад был переоборудован под Морской вокзал, а с левого крыла было пристроено здание ресторана "Север". Вокзал в этом здании просуществовал до 1969 года, пока не был построен новый на площади Профсоюзов. Северное морское пароходство решило передать здание под музей и с 1973 года в здании бывшего вокзала размещается Северный морской музей.

 

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От склада до выставочного зала: зданию Северного морского музея исполнилось 90 лет
От склада до выставочного зала: зданию Северного морского музея исполнилось 90 лет
В 1927 году в Архангельске на пристани Дальнего плавания, ныне Красная пристань, "Торгпортом" было построено железобетонное здание склада, в котором спустя 46 лет разместятся экспозиции Северного морского музея.
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