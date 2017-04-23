Архангельск: Культура

По словам пользователя Андрея Мороза, большая заслуга директора только в том, что она не жалеет денег на костюмы и декорации для мероприятий, но выделяет их только своим любимым коллективам.
С ним не согласна Наталья Цыпченко: «Дети второй год ходят на занятия в АГКЦ. Изменения заметны. Столько разнообразных стало кружков и секций, столько развлекательных программ для детей. Директор АГКЦ - отличный руководитель».
News29 связался с бывшим сотрудником учреждения, который пострадал от «жестких, но не жестоких»
действий руководителя. Тамара Денбновецкая трудилась на должности заведующей сектором подготовки мероприятий культурного центра. Всего Тамара Михайловна проработала в АГКЦ 8 лет, из них с директором Галышевой – 4 месяца. После первого оскорбления в свой адрес женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Тамары Дебновецкой, попавшая в опалу Марина Выжлецова
- ответственный, знающий свое дело сотрудник, а Наталья Галышева целенаправленно выживает старых работников.
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