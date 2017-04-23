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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Открытое письмо в защиту директора АГКЦ вызвало бурную дискуссию в соцсетях

Продолжает разгораться скандал вокруг директора Архангельского городского культурного центра Натальи Галышевой. В официальной группе учреждения в соцсети пользователи оставляют полярные мнения относительно личности руководителя.
По словам пользователя Андрея Мороза, большая заслуга директора только в том, что она не жалеет денег на костюмы и декорации для мероприятий, но выделяет их только своим любимым коллективам.

С ним не согласна Наталья Цыпченко: «Дети второй год ходят на занятия в АГКЦ. Изменения заметны. Столько разнообразных стало кружков и секций, столько развлекательных программ для детей. Директор АГКЦ - отличный руководитель».

News29 связался с бывшим сотрудником учреждения, который пострадал от «жестких, но не жестоких» действий руководителя. Тамара Денбновецкая трудилась на должности заведующей сектором подготовки мероприятий культурного центра. Всего Тамара Михайловна проработала в АГКЦ 8 лет, из них с директором Галышевой – 4 месяца. После первого оскорбления в свой адрес женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Тамары Дебновецкой, попавшая в опалу Марина Выжлецова - ответственный, знающий свое дело сотрудник, а Наталья Галышева целенаправленно выживает старых работников. 
  
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просмотров: 118
дата: 23.04.17 | 13:46
комментариев: 2
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Комментарии пользователей
Boater (2)
Есть трудовая инспекция, можно туда писать. Можно писать в вышестоящую организацию. Но зачем писать о конфликте работника и руководителя на новостной форум? Читатели могут принять чью-то сторону, лишь на основании написанного.
23.04.17
13:51
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Boater (1)
Бурную дискуссию одного человека.
23.04.17
13:48
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
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