Архангельск: Культура

фото, видео с места события Открытое письмо в защиту директора АГКЦ вызвало бурную дискуссию в соцсетях Продолжает разгораться скандал вокруг директора Архангельского городского культурного центра Натальи Галышевой. В официальной группе учреждения в соцсети пользователи оставляют полярные мнения относительно личности руководителя.



С ним не согласна Наталья Цыпченко: «Дети второй год ходят на занятия в АГКЦ. Изменения заметны. Столько разнообразных стало кружков и секций, столько развлекательных программ для детей. Директор АГКЦ - отличный руководитель».



News29 связался с бывшим сотрудником учреждения, который пострадал от

По словам пользователя Андрея Мороза, большая заслуга директора только в том, что она не жалеет денег на костюмы и декорации для мероприятий, но выделяет их только своим любимым коллективам.С ним не согласна Наталья Цыпченко: «Дети второй год ходят на занятия в АГКЦ. Изменения заметны. Столько разнообразных стало кружков и секций, столько развлекательных программ для детей. Директор АГКЦ - отличный руководитель».News29 связался с бывшим сотрудником учреждения, который пострадал от «жестких, но не жестоких» действий руководителя. Тамара Денбновецкая трудилась на должности заведующей сектором подготовки мероприятий культурного центра. Всего Тамара Михайловна проработала в АГКЦ 8 лет, из них с директором Галышевой – 4 месяца. После первого оскорбления в свой адрес женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию. По словам Тамары Дебновецкой, попавшая в опалу Марина Выжлецова - ответственный, знающий свое дело сотрудник, а Наталья Галышева целенаправленно выживает старых работников. версия для печати просмотров: 118

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