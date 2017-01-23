Архангельск: Культура

В Гостиных дворах состоится сольный концерт певицы из США Шэрон Льюис. Ее вокал сочетает в себе сразу несколько стилей — соул, блюз и госпел.

Шэрон Льюис была одной из 10 солисток уникального концерта, который состоялся 12 ноября 2012 года. В тот вечер Америка выбрала своего первого чернокожего президента. Лучшие блюзовые вокалистки современности впервые вышли на одну сцену, чтобы спеть для Барака Обамы и всех, кто отдал за него свои голоса.

Вокалистка выросла в Техасе, а в Чикаго переехала из-за первого мужа. Сочетание госпела, дельта-блюза, техасской и чикагской блюзовых школ делает стиль певицы по-настоящему уникальным. На протяжении нескольких лет Шэрон Льюис является хедлайнером Чикагского блюзового фестиваля.

В Архангельске её концерт состоится в Гостиных дворах 2 февраля в 20:00.