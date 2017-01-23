наверх
Новости Архангельска
23 января, понедельник 17:41
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
22.01.17
Деловой итальянский язык: курс для архангельских предпринимателей
308
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
256
19.01.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
117
21.01.17
Услуги Росреестра полностью доступны в Поморье
107
22.01.17
Задумались о квартире? Новострой29.ру представляет 6 объектов нового строительства
98
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
74
21.01.17
Театрализованную «Работу над ошибками» устроят в «Архангелогородской сказке»
69
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Певшая для Барака Обамы блюз-дива выступит в Архангельске

В Гостиных дворах состоится сольный концерт певицы из США Шэрон Льюис. Ее вокал сочетает в себе сразу несколько стилей — соул, блюз и госпел.

Шэрон Льюис была одной из 10 солисток уникального концерта, который состоялся 12 ноября 2012 года. В тот вечер Америка выбрала своего первого чернокожего президента. Лучшие блюзовые вокалистки современности впервые вышли на одну сцену, чтобы спеть для Барака Обамы и всех, кто отдал за него свои голоса.

Вокалистка выросла в Техасе, а в Чикаго переехала из-за первого мужа. Сочетание госпела, дельта-блюза, техасской и чикагской блюзовых школ делает стиль певицы по-настоящему уникальным. На протяжении нескольких лет Шэрон Льюис является хедлайнером Чикагского блюзового фестиваля.

В Архангельске её концерт состоится в Гостиных дворах 2 февраля в 20:00.

 

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Марина М.
просмотров: 190
дата: 23.01.17 | 15:07
комментариев: 3
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Mikhail K. (3)
А на кой её сюда то занесло...деньги кончились....так мы на водоканал потратим....песни для обамы пусть у себя воет....
23.01.17
16:06
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Роман Т. (2)
На правах антирекламы надо добавить кажется
23.01.17
15:57
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Vadimych (1)
"Певшая для Барака Обамы"-это рекламный ход такой? Чтобы побольше аборигенов сбежалось посмотреть на сие чудо? :)
23.01.17
15:14
  на стену ВК | твитнуть | ответить  
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080