Архангельск: Культура

фото, видео с места события Победитель новодвинского хорового фестиваля представит Поморье на конкурсе в Москве В открытом городском фестивале хоровых коллективов и ансамблей «Новодвинская весна-2017» участвовало 43 коллектива: 21 взрослый и 22 детских из Новодвинска, Архангельска, Бакарицы, Турдеева. Мероприятие посвящено 40-летнему юбилею Новодвинска, 80-летнему юбилею Архангельской области и году экологии в России.



Среди победителей в детских и смешанных возрастных категориях и номинациях: младший хор 3-4-х классов и старший хор 5-8-х классов школы №3 Новодвинска, хор средних классов вокально-хорового отделения «Домисолька» и хор старших классов вокально-хорового отделения «Соловушки» Детской школы искусств Новодвинска, сводный ансамбль народной песни «Детской школы искусств № 48» Архангельска, детский фольклорный ансамбль «Смородинка» «Культурного Центра Бакарица».



Среди взрослых коллективов лидирующие места заняли: вокальный дуэт «Радуга» детского сада №19 «Цветик–семицветик» совместно с детским садом «Радуга», вокальный ансамбль «Рапсодия» Детской школы искусств Новодвинска и народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Серебрянные росы» Архангельского городского культурного центра.



Также жюри фестиваля определит из его участников один коллектив для поездки на Всероссийский конкурс хоров, который состоится в ноябре текущего года в Москве. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: novadmin просмотров: 91

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