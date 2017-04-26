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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Победитель новодвинского хорового фестиваля представит Поморье на конкурсе в Москве

В открытом городском фестивале хоровых коллективов и ансамблей «Новодвинская весна-2017» участвовало 43 коллектива: 21 взрослый и 22 детских из Новодвинска, Архангельска, Бакарицы, Турдеева.
Мероприятие посвящено  40-летнему юбилею Новодвинска, 80-летнему юбилею Архангельской области и году экологии в России. 

Среди победителей в детских и смешанных возрастных категориях и номинациях: младший хор 3-4-х классов и старший хор 5-8-х классов школы №3 Новодвинска, хор средних классов вокально-хорового отделения «Домисолька» и хор старших классов вокально-хорового отделения «Соловушки» Детской школы искусств Новодвинска, сводный ансамбль народной песни «Детской школы искусств № 48» Архангельска, детский фольклорный ансамбль «Смородинка» «Культурного Центра Бакарица».

Среди взрослых коллективов лидирующие места заняли: вокальный дуэт «Радуга» детского сада №19 «Цветик–семицветик» совместно с детским садом «Радуга», вокальный ансамбль «Рапсодия» Детской школы искусств Новодвинска и народный самодеятельный коллектив хор ветеранов «Серебрянные росы» Архангельского городского культурного центра.

Также жюри фестиваля определит из его участников один коллектив для поездки на Всероссийский конкурс хоров, который состоится в ноябре текущего года в Москве.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: novadmin
просмотров: 91
дата: 26.04.17 | 12:58
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