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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Почти 700 юных танцоров приняли участие в фестивале «Хрустальная туфелька»

В Архангельске завершился VII областной хореографический фестиваль «Хрустальная туфелька». В конкурсе приняло участие 35 танцевальных коллектива из 14 районов области, это почти 700 ребят от 7 до 17 лет.

Областной фестиваль «Хрустальная туфелька» проводится в Архангельской области раз в два года. Для многих коллективов – это шанс показать свое мастерство, обменяться опытом, продолжить творческий диалог, раздвинуть горизонты достижимого.

В течение одного конкурсного дня жюри посмотрело более ста хореографических постановок, как образцовых, так и начинающих коллективов. Руководители повысили свою квалификацию на двух мастер-классах. Для специалистов не было разделения на «городские» и «сельские» коллективы, главный критерий отбора – это гармоничное единство драматургического и хореографического содержания.

В категории хореографические коллективы, не имеющие звания «Образцовый художественный коллектив» дипломами лауреата в номинации «Современный танец» отмечены архангельские ансамбли «Стиль» КЦ «Бакарица, руководитель Ансастасия Змывалова и театрально-хореографическая студия ДДЮТ «Росинки», руководитель Светлана Баранова.

Лауреатом в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» стал коллектив «Золотой ключик» КЦ «Маймакса», г. Архангельск, руководитель Фаина Балакшина.

В «Народном танце» победу одержала хореографическая студия Малого Северного хора, г. Архангельск, руководитель студии Анжелика Петрова.

В категории хореографические коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» главную награду в номинации «Эстрадный танец, народный стилизованный танец» получил коллектив из Плесецкого района «Гармония», руководитель Светлана Лаптева.

Лучшим ансамблем в «Народном танце» названа «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселева.

В номинации «Современный танец» дипломы I м II степени заслужили коллектив из Котласа «Ассорти», руководитель Елена Черткова и «Радуга» из Вычегодского Дома культуры, руководитель Ольга Печенкина.


 

  
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просмотров: 93
дата: 25.04.17 | 11:01
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