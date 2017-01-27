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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Под сводами гостиных дворов разместится первая в России выставка мировых рекордов

Посетителей выставки с забавным названием «Титикака» ждут самые зрелищные достижения из Книги рекордов Гиннесса, более 100 невероятных, но тщательно проверенных фактов, 50 диковинных, а порой и шокирующих экспонатов со всего света.
Кто из нас не хихикал над словом «Титикака» на уроках географии? А многие ли знают, что кроме забавного названия это озеро знаменито несколькими географическими рекордами и десятками научных открытий?
 
Путешествуя по выставке гости поразятся, сколько еще тайного и неизвестного есть на планете, того, о чем не рассказывают на уроках географии, истории и биологии.

Выставка включает в себя четыре тематических зала: «Загадки природы», «Путешествия и открытия», «Тайны истории», «Вот это да!». Коллекция последнего поразит даже тех, кого обычно сложно удивить. Чего только стоит подкованная блоха от сибирского «Левши» Владимира Анискина. 
 
Примечательно, что атмосфера, погружающая в мир невероятных рекордов, максимально интерактивна: в полноразмерное сердце синего кита можно залезть, в челюстях мегалодона — сфотографироваться, а средневековые маски позора — примерить.
 
Для самых маленьких посетителей «Титикаки» подготовлена «песочница» с гигантскими блоками Lego, а дети постарше смогут попытаться поставить собственный рекорд.
 
Выставка будет работать в Гостиных дворах до 10 мая 2017 года с 10:00 до 21:00.
  
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дата: 27.01.17 | 15:13
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