Полярное солнце взойдет для гостей фестиваля «Тайбола» уже в эту пятницу

На фестивальной площадке на территории полуострова Гривы волонтеры заканчивают строительство арт-объектов и сооружений инфраструктуры. Уже в эту пятницу «Тайбола» на три дня откроет двери для творческих людей со всей России.

Новости по теме Северный арт-фестиваль «Тайбола» порадует архангелогородцев множеством новинок

Гостей ждут 4 сцены: главная, электронная, акустическая и огненная. Поклонники самых разных музыкальных направлений - рок, хип-хоп, фолк, этно, джаз, фьюжн — сделают для себя новые открытия.

Дети и взрослые смогут посетить более 100 мастер-классов, которые представят умельцы народных промыслов и художники из разных городов, фитнес-тренеры и танцоры.

Также участников фестиваля ждут полевой кинолекторий "Пещера снов". В этот раз площадка интригует одной своей формой - демонстрация фильмов и творческие встречи пройдут в павильоне, сооруженном в форме огромной морской ракушки.

На пятой "Тайболе" многое будет с интересной приставкой - впервые. Вот и сцена "Табуретка" встряхнулась и расширила свой формат. В этом году на ней впервые выступят не только музыканты, но и театральные коллективы: "ТабурЭ", "Ф тапках", "оКошки" (Архангельск), "Театр Птиц" (Нижний Новгород).

Напомним, очередной международный волонтерский фестиваль под открытым небом «Тайбола. Восход полярного солнца – 2017» будет проводиться в течение трех дней – с 7 по 9 июля в Холмогорском районе, на территории МО «Кехотское», на берегу Северной Двины.



Организаторы предусмотрели подробную инструкцию о маршруте следования к месту событий.