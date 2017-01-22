Архангельск: Культура

25 января в Камерном зале Поморской филармонии состоится гала-концерт, посвященный именинам всех Татьян и Дню российского студенчества. Для зрителей прозвучит классическая музыка, а также популярные романсы и песни.

Конечно, главными героинями праздничного концерта будут Татьяны. Их ждут музыкальные посвящения, праздничное настроение и сюрприз от Поморской филармонии.



На концерте речь пойдёт и о тех композиторах, которые изначально получили не музыкальное образование, а затем пришли к профессиональному занятию музыкой (например, П.И.Чайковский по первому образованию - правовед).



Начало музыкального вечера в 18:30.

