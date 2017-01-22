наверх
Новости Архангельска
22 января, воскресенье 13:56
$59.35
63.18
 
Главные новости
|
Политика
|
Экономика
|
Общество
|
Культура
|
Спорт
|
Происшествия
|
Новости компаний
|
TV-Box
|
ВК | Twitter | YouTube | Мобильная версия
Найти
ТОП 7 Новости компаний
16.01.17
Архангельский крематорий установил колумбарий
289
19.01.17
7 хитов по суперценам в магазине «Лес и Дом»
135
20.01.17
В новой шубе, с новыми планами!
130
12.01.17
Новый автомобильный бренд из «Поднебесной» HAVAL уже в Архангельске
109
20.01.17
Воссоздание дома Ивановой-Плотникова ведется в соответствии с законом
105
21.01.17
Услуги Росреестра полностью доступны в Поморье
89
21.01.17
Театрализованную «Работу над ошибками» устроят в «Архангелогородской сказке»
82
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Написать SMS сообщение

Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Поморская филармония приглашает отметить Татьянин день под классическую музыку

25 января в Камерном зале Поморской филармонии состоится гала-концерт, посвященный именинам всех Татьян и Дню российского студенчества. Для зрителей прозвучит классическая музыка, а также популярные романсы и песни.
Конечно, главными героинями праздничного концерта будут Татьяны. Их ждут музыкальные посвящения, праздничное настроение и сюрприз от Поморской филармонии.

На концерте речь пойдёт и о тех композиторах, которые изначально получили не музыкальное образование, а затем пришли к профессиональному занятию музыкой (например, П.И.Чайковский по первому образованию - правовед).

Начало музыкального вечера в 18:30.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
версия для печати
  
автор: Филармония
просмотров: 79
дата: 22.01.17 | 12:20
комментариев: 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Уважаемые читатели! Для того, чтобы оставить комментарий, необходимо войти в систему под своей учетной записью или воспользоваться мгновенной авторизацией на сайте через социальную сеть «ВКонтакте».
 
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080