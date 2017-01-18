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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

После просмотра «Нечисти» архангелогородцы пообщаются с «якутским Тарантино»

В Добролюбовке продолжается марафон якутского кино. На очереди показ фильма одного из самых титулованных якутских режиссёров нового поколения Степана Бурнашева.

Архангельский зритель увидит одну из последних мастера под названием «Нечисть» («ХАРА ДЬАЙ»). Этот фильм, по мнению авторов, готов по-настоящему напугать. Четыре истории, основанные на якутских народных легендах: друзья, собравшиеся в квартире погадать; охотники, проснувшиеся в избушке глухой тайги; парень, приехавший в деревню в командировку и угнавший машину незнакомец.

После киносеанса состоится виртуальная встреча с режиссёром фильма. Несмотря на шесть часов разницы во времени, Степан Бурнашев, которого в республике САХа называют «якутский Тарантино», готов выйти в скайп и пообщаться с архангельскими зрителями.

Показ состоится 19 января в 17:30. Вход свободный.

 

  
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просмотров: 184
дата: 18.01.17 | 15:57
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
fantazer (1)
Мы уже видели один ужастик от продюсера Медвентино и режиссера В'Путино, тоже назывался "Нечисть". С МИФом и его семейством в главных ролях. До сих пор области икается-вверг в долги регион.
18.01.17
16:11
  на стену ВК | твитнуть | ответить   +1
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