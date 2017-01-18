Архангельск: Культура

Архангельский зритель увидит одну из последних мастера под названием «Нечисть» («ХАРА ДЬАЙ»). Этот фильм, по мнению авторов, готов по-настоящему напугать. Четыре истории, основанные на якутских народных легендах: друзья, собравшиеся в квартире погадать; охотники, проснувшиеся в избушке глухой тайги; парень, приехавший в деревню в командировку и угнавший машину незнакомец.
После киносеанса состоится виртуальная встреча с режиссёром фильма. Несмотря на шесть часов разницы во времени, Степан Бурнашев, которого в республике САХа называют «якутский Тарантино», готов выйти в скайп и пообщаться с архангельскими зрителями.
Показ состоится 19 января в 17:30. Вход свободный.
16:11