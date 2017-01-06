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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Праздничный концерт для всей семьи прошел накануне Рождества в Архангельске

5 января в Кирхе состоялся рождественский концерт «По дворам ходили святки». На праздник пришли самые морозоустойчивые и смелые ребята и их близкие, которым даже ледяное дыхание Арктики не помешало собраться в тёплом и уютном зале.

Ансамбль народной песни «Антари Поморья» (художественный руководитель заслуженная артистка РФ Людмила Дементьева) и ансамбль народной музыки «Сполохи» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Сергей Харланов) подарили зрителям замечательный праздник, который не только погрузил всех в атмосферу веселья и задора, но и помог вспомнить русские праздничные традиции. 

Святки – самый длинный праздник, который длится целых две недели от Рождества Христова до Крещения. Для русского народа это пора долгожданная и любимая, ведь это время песен, плясок, хороводов, игр и праздничных трапез. 

Программа концерта включала в себя не только музыку и песни, но и элементы театрализации. Ведь неслучайно название коллектива «Антари Поморья» происходит от северного диалектного слова «антари», что означает «россыпь бус» (слово записано в Пинежском районе). А в случае ансамбля - это россыпь песен, шуток, плясок, частушек, сказок, северных скоморошин. 

Зрители насладились звучанием народных песен и русских колядок и славиц, посвященных Рождеству. «Коляда пришла, Рождество принесла!» Музыковед Елена Вещагина рассказала ребятам светлую и печальную сказку «Снегурочка». С замиранием сердца слушатели следили за рассказом о том, как появилась у деда и бабы дочка Снегурочка, как наполнила она их дом любовью и радостью, как растаяла красным летом, прыгнув через пылающий костёр… Сказка сопровождалась песнями, музыкальными наигрышами и плясками. Музыка звала всех присоединиться, и многие ребята с чудесной детской непосредственностью подпевали и весело танцевали. Это ли не высшая оценка выступления артистов? Не забыли артисты и о традиционных гаданиях. Перстеньки («Кому вынется – тому исполнится!») подарили множество добрых предзнаменований. Зрители увидели, как девушки в старину бросали сапожок – куда он укажет, оттуда и суженого да счастья жди!

Архангельск замер от нагрянувших январских морозов, родители в такую погоду, конечно, не отпустят детей играть на улице. Но «Антари Поморья» подарили возможность зимней забавы прямо во время концерта! Волшебные снежки, которые не обжигают холодом и не тают, летели со сцены, даря зрителям море улыбок, а заодно заставляя поразмяться и зарядиться энергией. В конце праздничного концерта многие ребята побывали на сцене Камерного зала и сфотографировались на память. Зима в разгаре, а с ней и концертный сезон Поморской филармонии, который подарит зрителям еще много праздничных концертов.

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автор: Филармония
просмотров: 421
дата: 06.01.17 | 21:35
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