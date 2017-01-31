Архангельск: Культура

фото, видео с места события Пути развития творческих бизнес-начинаний обсудят на конференции в Архангельске 9 и 10 февраля в рамках программ сотрудничества Партнерства Северного измерения в сфере культуры, Совета министров Северных стран при поддержке министерства культуры Архангельской области и Музея «Малые Корелы» состоится конференция «Ручная работа».



К участию в конференции приглашаются преподаватели и руководители проектов в сфере народного творчества, народные мастера и все те, кто черпает вдохновение в междисциплинарных сферах, соединяя на первый взгляд несоединимое, кто развивает направления ручной работы, дизайна на экспериментальной и концептуальной основах.



Конференция пройдет в отеле «Пур-Наволок» и Доме коммерческого собрания (пр. Чумбарова-Лучинского, 38). Участие в конференции бесплатное, требуется регистрация. Зарегистрироваться можно по Ее участники рассмотрят вопросы развития творческого предпринимательства, которое помогает внести вклад в устойчивое развитие региона, обменяются опытом работы в данной сфере. На конференции будут затронуты проблемы использования культурно-исторического опыта и потенциала территорий для развития культурного туризма, поддержки творческих предпринимателей.К участию в конференции приглашаются преподаватели и руководители проектов в сфере народного творчества, народные мастера и все те, кто черпает вдохновение в междисциплинарных сферах, соединяя на первый взгляд несоединимое, кто развивает направления ручной работы, дизайна на экспериментальной и концептуальной основах.Конференция пройдет в отеле «Пур-Наволок» и Доме коммерческого собрания (пр. Чумбарова-Лучинского, 38). Участие в конференции бесплатное, требуется регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: minmolsport29 просмотров: 42

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