Архангельск: Культура

Напомним, накануне идейный вдохновитель проектов, руководитель Архангельского молодёжного театра Виктор Панов объявил о том, что минувшая «Европейская весна» может стать последней из-за проблем с финансированием
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По словам замминистра, в текущем году правительство Архангельской области на проведение этого фестиваля выделило один миллион рублей, ещё четыре миллиона из бюджета запланировано на организацию фестиваля уличных театров. В сравнении с другими масштабными региональными проектами эти суммы весьма внушительны, подчеркнул Алексей Павлов.
К примеру, на два крупнейших фестиваля Поморской филармонии - «Большой Пасхальный фестиваль» и «Похвала органу» - выделено всего 300 тысяч рублей, на VII областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», участие в котором приняли несколько сотен юных танцоров, – 150 тысяч.
«В условиях «жёсткого бюджета» руководителям концертных организаций и театральных коллективов действительно очень сложно решать вопросы организации фестивалей, требующих больших финансовых затрат, –
отметил заместитель министра куотруры Архангельской области. –
Вместе с тем важно сохранять традиционные культурные события региона, столь полюбившиеся северянами. Где-то это возможно за счет изменения формата мероприятий, у кого-то получается выстроить сотрудничество с меценатами, договориться о снижении гонораров. В нынешней экономической ситуации нет простых решений».
12:48