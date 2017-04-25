Архангельск: Культура

фото, видео с места события Поддержка культурных инициатив в Архангельске ограничивается «жёстким бюджетом» Заместитель министра по вопросам культуры и искусства Алексей Павлов прокомментировал ситуацию с финансированием двух крупных театральных проектов в Архангельске - фестиваля «Европейская весна» и Фестиваля уличных театров.



По словам замминистра, в текущем году правительство Архангельской области на проведение этого фестиваля выделило один миллион рублей, ещё четыре миллиона из бюджета запланировано на организацию фестиваля уличных театров. В сравнении с другими масштабными региональными проектами эти суммы весьма внушительны, подчеркнул Алексей Павлов.



К примеру, на два крупнейших фестиваля Поморской филармонии - «Большой Пасхальный фестиваль» и «Похвала органу» - выделено всего 300 тысяч рублей, на VII областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», участие в котором приняли несколько сотен юных танцоров, – 150 тысяч.



«В условиях «жёсткого бюджета» руководителям концертных организаций и театральных коллективов действительно очень сложно решать вопросы организации фестивалей, требующих больших финансовых затрат, – отметил заместитель министра куотруры Архангельской области. – Вместе с тем важно сохранять традиционные культурные события региона, столь полюбившиеся северянами. Где-то это возможно за счет изменения формата мероприятий, у кого-то получается выстроить сотрудничество с меценатами, договориться о снижении гонораров. В нынешней экономической ситуации нет простых решений».

Напомним, накануне идейный вдохновитель проектов, руководитель Архангельского молодёжного театра Виктор Панов объявил о том, что минувшая «Европейская весна» может стать последней из-за проблем с финансированием По словам замминистра, в текущем году правительство Архангельской области на проведение этого фестиваля выделило один миллион рублей, ещё четыре миллиона из бюджета запланировано на организацию фестиваля уличных театров. В сравнении с другими масштабными региональными проектами эти суммы весьма внушительны, подчеркнул Алексей Павлов.К примеру, на два крупнейших фестиваля Поморской филармонии - «Большой Пасхальный фестиваль» и «Похвала органу» - выделено всего 300 тысяч рублей, на VII областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», участие в котором приняли несколько сотен юных танцоров, – 150 тысяч.«В условиях «жёсткого бюджета» руководителям концертных организаций и театральных коллективов действительно очень сложно решать вопросы организации фестивалей, требующих больших финансовых затрат,отметил заместитель министра куотруры Архангельской области.Вместе с тем важно сохранять традиционные культурные события региона, столь полюбившиеся северянами. Где-то это возможно за счет изменения формата мероприятий, у кого-то получается выстроить сотрудничество с меценатами, договориться о снижении гонораров. В нынешней экономической ситуации нет простых решений». версия для печати просмотров: 304

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