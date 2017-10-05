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Культура | Главные новости

Рокеры из городов-побратимов Архангельска соберутся на фестивале «Беломор-Буги»

сегодня 12:53
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Традиционный архангельский рок-фестиваль пройдет в эти выходные в областном центре уже в 24-й раз. В этом году особенностью рок-события станет участие команд из Тромсе, Эмдена и Портленда.
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Фото: dvinainform.ru
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7 и 8 октября поклонники тяжелой музыки вновь соберутся на ежегодном фестивале «Беломор-Буги». В этом году в нем примут участие 20 коллективов, среди которых 5 иностранных. Среди последних ожидается приезд гостей из Швейцарии, Норвегии, Франции, Германии и США.

Интересно, что в этом году фестиваль объединит рокеров из трех городов побратимов Архангельска. Тромсе представит играющая в стиле инди-рок группа "Neon Apartments", Эмден — "Breaking Samsara", предпочитающая хард-рок, а из американского Портленда приедет прогрессив-коллектив "Sunrunner".

Отметим, что в этом году фестиваль пройдет не в «М33». Рокеров гостеприимно примет областной Дом народного творчества на площади Ленина, 1. Организаторы обещают более качественный звук и просторный танцпол, так как кресла из партера решено убрать.

Добавим, в программе каждого дня фестиваля заявлены по 10 групп. Поклонники рока почти по 7 часов в день смогут наслаждаться любимой музыкой. С подробной программой можно ознакомиться здесь.


 

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