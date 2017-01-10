Архангельск: Культура

В перечень разделов конкурса вошли музейное и библиотечное
дело; художественные промыслы и ремесла, народное творчество; изобразительное искусство, дизайн и архитектура; музыкальное, хореографическое, театральное, цирковое
искусство; кинематография.
Основными приоритетами являются общенациональное значение в области культуры и искусства; содействие формированию единого культурного пространства; создание культурных ценностей; сохранение культурного наследия России; распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства Российской Федерации; развитие культурно-познавательного туризма.
Цели конкурса на соискание грантов Президента Российской Федерации – содействие сохранению и распространению достижений отечественной культуры, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения, поддержание традиций многонациональной культуры народов Российской Федерации.
Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте
Министерства культуры Российской Федерации.