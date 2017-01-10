Архангельск: Культура

фото, видео с места события Российский Минкульт поддержит сто проектов в сфере культуры и искусства Конкурс 2017 на присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. библиотечное дело; художественные промыслы и ремесла, народное творчество; изобразительное искусство, дизайн и архитектура; музыкальное, хореографическое, театральное, цирковое искусство; кинематография.



Основными приоритетами являются общенациональное значение в области культуры и искусства; содействие формированию единого культурного пространства; создание культурных ценностей; сохранение культурного наследия России; распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства Российской Федерации; развитие культурно-познавательного туризма.



Цели конкурса на соискание грантов Президента Российской Федерации – содействие сохранению и распространению достижений отечественной культуры, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения, поддержание традиций многонациональной культуры народов Российской Федерации.

Подробнее с правилами проведения конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства культуры Российской Федерации. В перечень разделов конкурса вошли музейное идело; художественные промыслы и ремесла, народное творчество; изобразительное искусство, дизайн и архитектура; музыкальное,искусство; кинематография.Основными приоритетами являются общенациональное значение в области культуры и искусства; содействие формированию единого культурного пространства; создание культурных ценностей; сохранение культурного наследия России; распространение лучших достижений в сфере культуры и искусства Российской Федерации; развитие культурно-познавательного туризма.Цели конкурса на соискание грантов Президента Российской Федерации – содействие сохранению и распространению достижений отечественной культуры, приобщение к культурным ценностям различных слоев населения, поддержание традиций многонациональной культуры народов Российской Федерации. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: Марина М. просмотров: 223

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 0 0 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: arh-info.com Фотография из 1 | закрыть