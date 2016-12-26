Архангельск: Культура

На таких концертах органные сочинения звучат без объявления и антракта, здесь не принято аплодировать. Это своеобразная форма «променада», когда слушатели могут свободно ходить по залу, выходить и возвращаться, отдаваясь потоку музыки.

По просьбе Поморской филармонии московский органист Александр Орлов подготовил специальную сольную программу для любителей органной классической музыки. В его репертуаре «Хоральные прелюдии» И.С. Баха, Ф. Мендельсона, С.Франка, "Молитва в Нотр-Дам" из Готической сюиты Л. Боэльмана, «Слово Господне» О. Мессиана, музыка С.В. Рахманинова.



1 и 2 января на два часа публика Поморской филармонии погрузится в особое состояние, состояние пристального, внутреннего внимания, поскольку м едитативная музыка достигает подсознания, наполняет разум и тело спокойствием, красотой и легкостью.



Начало концертов в 16 часов.



