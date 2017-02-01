Архангельск: Культура

На текущий год выпало сразу шесть юбилейных дат, связанных с прошлым и настоящим коллектива. Общий проект празднования знаменательных событий организаторы объединили таким оригинальным названием.

В 2017 году Северный хор отпразднует 100-летие со дня рождения Нины Мешко, которая почти полвека являлась художественным руководителем Северного народного хора, 100-летие со дня рождения Ивана Меркулова, главного балетмейстера и постановщика танцев Северного хора с 1967 по 2004 годы, 70-летие со дня рождения действующего художественного руководителя Северного хора Светланы Игнатьевой, 65-летие создания в Северном хоре оркестра русских народных инструментов и 5-летие Малого Северного хора.

«Северный хор в формате 6D» - проект, который даст возможность жителям Архангельской области на высоком уровне соприкоснуться с народным творчеством.

В рамках проекта пройдут юбилейные торжества. Первое состоится уже в марте - Творческий вечер «Мне судьба подарила песню», посвященный 70-летию Светланы Игнатьевой и дню основания Северного хора.

Благодаря проекту в регионе появятся новые конкурсы - «Северные наигрыши» и «Как не любить мне эту землю». Фольклорные и народный коллективы региона смогут обменяться опытом, принять участие в мастер-классах, пополнить репертуар новыми произведениями.