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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Северный хор удивит в этом году архангельских зрителей «форматом 6D»

На текущий год выпало сразу шесть юбилейных дат, связанных с прошлым и настоящим коллектива. Общий проект празднования знаменательных событий организаторы объединили таким оригинальным названием.

В 2017 году Северный хор отпразднует 100-летие со дня рождения Нины Мешко, которая почти полвека являлась художественным руководителем Северного народного хора, 100-летие со дня рождения Ивана Меркулова, главного балетмейстера и постановщика танцев Северного хора с 1967 по 2004 годы, 70-летие со дня рождения действующего художественного руководителя Северного хора Светланы Игнатьевой, 65-летие создания в Северном хоре оркестра русских народных инструментов и 5-летие Малого Северного хора.

«Северный хор в формате 6D» - проект, который даст возможность жителям Архангельской области на высоком уровне соприкоснуться с народным творчеством.

В рамках проекта пройдут юбилейные торжества. Первое состоится уже в марте - Творческий вечер «Мне судьба подарила песню», посвященный 70-летию Светланы Игнатьевой и дню основания Северного хора. 

Благодаря проекту в регионе появятся новые конкурсы - «Северные наигрыши» и «Как не любить мне эту землю». Фольклорные и народный коллективы региона смогут обменяться опытом, принять участие в мастер-классах, пополнить репертуар новыми произведениями.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 97
дата: 01.02.17 | 14:37
комментариев: 1
0 0
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Комментарии пользователей
0vod (1)
Хор в шести измерениях? Длина, ширина, высота, время... где еще два?
01.02.17
15:22
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