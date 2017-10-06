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Культура | Главные новости

Северодвинец Артем Уланов спел одновременно со всеми наставниками шоу «Голос»

сегодня 22:20
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Рокер с корнями из города корабелов выступил 6 октября на слепых прослушиваниях шестого сезона шоу «Голос» на Первом канале. Хотя музыкант и не прошел в следующий этап программы, он вдохновил наставников на совместное исполнение своей песни.
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Фото: vk.com
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Уроженец Северодвинска Артем Уланов сейчас живет в Санкт-Петербурге и является участником группы «Ангел дорог». Кастинг на шоу проходил ещё летом, а в эфир программа вышла в эту пятницу. Артем поразил зрителей и наставников не только своим выступлением, но и внешним видом. Он вышел на сцену в белом комбинезоне. «Мне в белом комфортно, может быть он немножко меня полнит, но мне от этого хуже не становится», - признался музыкант.

Северодвинец исполнил песню «Никто не услышит» группы «Чайф». Во время его выступления наставники активно подпевали, однако никто так и не повернулся. «Название песни было пророческим», - в шутку сказал после исполнения песни Леонид Агутин.

Все члены жюри поблагодарили Артема за выбор композиции. По словам Александра Градского, такие песни редко кто выбирает для исполнения на шоу. В завершение Дмитрий Билан предложил ещё раз спеть песню, но уже всем вместе. Таким образом, хит уральских рокеров прозвучал со сцены ещё раз, но уже в исполнении всех наставников, зрителей и Артема. «Для меня это шедевральный день», – признался северодвинский рокер после своего выступления. 
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Северодвинец Артем Уланов спел одновременно со всеми наставниками шоу «Голос»
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