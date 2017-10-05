Северодвинская художница создаст акварельные импровизации на концерте в севмормузее

Художница Екатерина Ярунова нарисует на глазах у зрителей акварельные импровизации на тему музыки прямо во время концерта артистов Поморской филармонии в здании Северного морского музея.

14 октября в 17:00 состоится первый концерт нового цикла музыкальных вечеров «Филармония + Музей». Артисты Поморской филармонии Игорь Перфильев, Наталья Воронина, Александр Спиранов, Валерия Лихачёва и Поморский камерный ансамбль под управлением Ольги Голдобиной представят музыкальную программу «Один в океане» в экспозиционном зале Северного морского музея.

По словам сотрудника пресс-службы Северного морского музея Александры Кобелевой, зрителей ждёт музыкально-художественное повествование с опорой на творчество двух всемирно известных гениев: композитора Франца Петера Шуберта и поэта Иосифа Бродского. Люди разных эпох и разных направлений в искусстве, они оба проложили собственные пути самовыражения. Но через их жизнь и творчество красной линией проходит вечно актуальная тема одиночества.

Кроме того, на концерте «Один в океане» на глазах у зрителей будет творить художница из Северодвинска Екатерина Ярунова! Акварелист и член Союза художников России, она работает в очень интересной технике, вдохновляясь самобытным Севером. В 2016 году работы Екатерины выставлялись в Северном морском музее, а теперь импровизации художницы на темы музыки увидят зрители на первом концерте музыкального цикла.