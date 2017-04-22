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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Сотрудники АГКЦ считают Наталью Галышеву жестким, но не жестоким руководителем

Коллектив Архангельского городского культурного центра написал открытое письмо в поддержку директора Натальи Галышевой.
После публикации News29 касательно ситуации, в которой оказался старейший сотрудник учреждения Марина Выжлецова, несколько десятков работников АГКЦ написали открытое письмо.
 
«Мы возмущены. По мнению одного человека и его эмоциональному высказыванию нельзя судить о директоре и коллективе учреждения, перечеркнув всё сделанное за 5 лет работы.

Много сотрудников трудится в учреждении долгие годы, мы можем сравнить и объективно оценить, что было раньше и стало сейчас. Это видят и положительно оценивают и посетители нашего центра, о чем свидетельствуют их отзывы. Мы поддерживаем позицию нашего директора, что необходимо соответствовать времени, правилам и требованиям, которые одинаковы для всех, не взирая на возраст и стаж работы.

Наталья Владимировна строгий и требовательный руководитель, ориентированный на командный стиль работы. Порой жесткий, но не жестокий человек. Она видит творческий потенциал работников и старается объединить в команду всех работников. Мы считаем наш коллектив командой единомышленников, в которую Наталья Владимировна объединила как молодых сотрудников, так и тех, которые проработали в учреждении долгие годы.

У директора есть видение путей развития учреждения. Это целеустремленный человек, который с оптимизмом смотрит в будущее, и готов поддерживать наши новые творческие планы. С приходом Натальи Владимировны АГКЦ зажил новой жизнью. С ней мы уверены в завтрашнем дне и с огромным желанием приходим на работу. Не смотря на финансовый кризис, мы его не чувствуем на себе. Учреждение с каждым годом становится всё более и более популярным у архангелогородцев, повысился уровень предоставляемых услуг, о чем говорят многочисленные благодарности, грамоты и отзывы посетителей.

За время руководства учреждением Галышевой Натальей Владимирной АГКЦ превратился в современный, идущий в ногу со временем, культурный центр. И вместе мы ещё многое сделаем! Все силы, опыт, свою мудрость Наталья Владимировна отдает работе. Мы, коллектив АГКЦ, заявляем громко и всем: Мы не дадим в обиду своего директора!»

Подчеркнем, что открытое письмо подписали 47 человек.

Напомним, сейчас управление культуры администрации Архангельска проводит в учреждении служебную проверку. О её результатах будет известно в конце следующей недели. 
 
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: АГКЦ
просмотров: 205
дата: 22.04.17 | 12:10
комментариев: 4
1 1
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Комментарии пользователей
Boater (2)
Характеристика, хоть в МГИМО поступай. Ну и напишите в департамент культуры. Здесь вроде новости должны быть.
22.04.17
12:49
+
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Василий И. (1)
Читателям-то зачем эти дрязги? Понято, что ответ организовала Жесткая, а не Жестокая.
22.04.17
12:43
+
показать 1  		 на стену ВК | твитнуть | ответить  
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