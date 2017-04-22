Архангельск: Культура

фото, видео с места события Сотрудники АГКЦ считают Наталью Галышеву жестким, но не жестоким руководителем Коллектив Архангельского городского культурного центра написал открытое письмо в поддержку директора Натальи Галышевой.



«Мы возмущены. По мнению одного человека и его эмоциональному высказыванию нельзя судить о директоре и коллективе учреждения, перечеркнув всё сделанное за 5 лет работы.



Много сотрудников трудится в учреждении долгие годы, мы можем сравнить и объективно оценить, что было раньше и стало сейчас. Это видят и положительно оценивают и посетители нашего центра, о чем свидетельствуют их отзывы. Мы поддерживаем позицию нашего директора, что необходимо соответствовать времени, правилам и требованиям, которые одинаковы для всех, не взирая на возраст и стаж работы.



Наталья Владимировна строгий и требовательный руководитель, ориентированный на командный стиль работы. Порой жесткий, но не жестокий человек. Она видит творческий потенциал работников и старается объединить в команду всех работников. Мы считаем наш коллектив командой единомышленников, в которую Наталья Владимировна объединила как молодых сотрудников, так и тех, которые проработали в учреждении долгие годы.



У директора есть видение путей развития учреждения. Это целеустремленный человек, который с оптимизмом смотрит в будущее, и готов поддерживать наши новые творческие планы. С приходом Натальи Владимировны АГКЦ зажил новой жизнью. С ней мы уверены в завтрашнем дне и с огромным желанием приходим на работу. Не смотря на финансовый кризис, мы его не чувствуем на себе. Учреждение с каждым годом становится всё более и более популярным у архангелогородцев, повысился уровень предоставляемых услуг, о чем говорят многочисленные благодарности, грамоты и отзывы посетителей.



За время руководства учреждением Галышевой Натальей Владимирной АГКЦ превратился в современный, идущий в ногу со временем, культурный центр. И вместе мы ещё многое сделаем! Все силы, опыт, свою мудрость Наталья Владимировна отдает работе. Мы, коллектив АГКЦ, заявляем громко и всем: Мы не дадим в обиду своего директора!»



Подчеркнем, что открытое письмо п одписали 47 человек.



Напомним, сейчас управление культуры администрации Архангельска проводит в учреждении служебную



После публикации News29 касательно ситуации , в которой оказался старейший сотрудник учреждения Марина Выжлецова, несколько десятков работников АГКЦ написали открытое письмо.«Мы возмущены. По мнению одного человека и его эмоциональному высказыванию нельзя судить о директоре и коллективе учреждения, перечеркнув всё сделанное за 5 лет работы.Много сотрудников трудится в учреждении долгие годы, мы можем сравнить и объективно оценить, что было раньше и стало сейчас. Это видят и положительно оценивают и посетители нашего центра, о чем свидетельствуют их отзывы. Мы поддерживаем позицию нашего директора, что необходимо соответствовать времени, правилам и требованиям, которые одинаковы для всех, не взирая на возраст и стаж работы.Наталья Владимировна строгий и требовательный руководитель, ориентированный на командный стиль работы. Порой жесткий, но не жестокий человек. Она видит творческий потенциал работников и старается объединить в команду всех работников. Мы считаем наш коллектив командой единомышленников, в которую Наталья Владимировна объединила как молодых сотрудников, так и тех, которые проработали в учреждении долгие годы.У директора есть видение путей развития учреждения. Это целеустремленный человек, который с оптимизмом смотрит в будущее, и готов поддерживать наши новые творческие планы. С приходом Натальи Владимировны АГКЦ зажил новой жизнью. С ней мы уверены в завтрашнем дне и с огромным желанием приходим на работу. Не смотря на финансовый кризис, мы его не чувствуем на себе. Учреждение с каждым годом становится всё более и более популярным у архангелогородцев, повысился уровень предоставляемых услуг, о чем говорят многочисленные благодарности, грамоты и отзывы посетителей.За время руководства учреждением Галышевой Натальей Владимирной АГКЦ превратился в современный, идущий в ногу со временем, культурный центр. И вместе мы ещё многое сделаем! Все силы, опыт, свою мудрость Наталья Владимировна отдает работе. Мы, коллектив АГКЦ, заявляем громко и всем: Мы не дадим в обиду своего директора!»Подчеркнем, что открытое письмо п47 человек.Напомним, сейчас управление культуры администрации Архангельска проводит в учреждении служебную проверку . О её результатах будет известно в конце следующей недели. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта версия для печати автор: АГКЦ просмотров: 205

дата:

комментариев:

просмотров:дата:комментариев: 1 1 Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru Фото: chernyi-rynok.ru Фотография из 1 | закрыть