Архангельск: Культура

Участниками интернет-проекта «Памяти Холокоста» стали старшеклассники гимназии №3, главный редактор городского журнала «Плюс», художник Евгений Тенетов, дизайнер «42 design commune» Виктор Тяпков.

«Тема Холокоста не дает мне покоя. Я говорил о нём с родными, друзьями, коллегами и учениками. В какой-то момент я понял, что должен высказаться», - поделился впечателениями руководитель проекта, преподаватель истории Михаил Копица.

В результате в 2016 году был создан интернет-сайт «Памяти Холокоста». Ресурс состоит из пяти разделов, каждый из которых представляет собой мини-проект, над которым работали школьники: анимационный ролик, презентация «Холокост. Осознание», видеофильм «Отражение Холокоста в кинематографе», комикс «Памяти Януша Корчака». Также на сайте представлены рисунки Евгения Тенетова по мотивам Альбома Аущвиц.

Презентация проекта «Памяти Холокоста» состоится 23 января в 15:00 в актовом зале Добролюбовки.