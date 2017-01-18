Архангельск: Культура

«Тема Холокоста не дает мне покоя. Я говорил о нём с родными, друзьями, коллегами и учениками. В какой-то момент я понял, что должен высказаться», - поделился впечателениями руководитель проекта, преподаватель истории Михаил Копица.
В результате в 2016 году был создан интернет-сайт «Памяти Холокоста». Ресурс состоит из пяти разделов, каждый из которых представляет собой мини-проект, над которым работали школьники: анимационный ролик, презентация «Холокост. Осознание», видеофильм «Отражение Холокоста в кинематографе», комикс «Памяти Януша Корчака». Также на сайте представлены рисунки Евгения Тенетова по мотивам Альбома Аущвиц.
Презентация проекта «Памяти Холокоста» состоится 23 января в 15:00 в актовом зале Добролюбовки.
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