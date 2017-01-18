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Архангельск: Культура

     

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Созданный архангельскими школьниками сайт о Холокосте представят в Добролюбовке

Участниками интернет-проекта «Памяти Холокоста» стали старшеклассники гимназии №3, главный редактор городского журнала «Плюс», художник Евгений Тенетов, дизайнер «42 design commune» Виктор Тяпков.

«Тема Холокоста не дает мне покоя. Я говорил о нём с родными, друзьями, коллегами и учениками. В какой-то момент я понял, что должен высказаться», - поделился впечателениями руководитель проекта, преподаватель истории Михаил Копица.

В результате в 2016 году был создан интернет-сайт «Памяти Холокоста». Ресурс состоит из пяти разделов, каждый из которых представляет собой мини-проект, над которым работали школьники: анимационный ролик, презентация «Холокост. Осознание», видеофильм «Отражение Холокоста в кинематографе», комикс «Памяти Януша Корчака». Также на сайте представлены рисунки Евгения Тенетова по мотивам Альбома Аущвиц.

Презентация проекта «Памяти Холокоста» состоится 23 января в 15:00 в актовом зале Добролюбовки.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: Марина М.
просмотров: 260
дата: 18.01.17 | 11:52
комментариев: 4
0 1
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Комментарии пользователей
Коля Т. (3)
Если рассуждать логично...В Америке индейцев истре***ли,можно сказать,подручными средствами,по теперешним меркам.И где теперь эти индейцы ? А евреев бьют с незапамятных времён,но меньше их не становится.Отсюда вопрос,вернее два : 1.Может бьют не тех ? 2.Может бьют не так усердно,как описывается ? В некоторых странах "неверие в холокост" уголовно наказуемо.Это как понимать ? "Я не верю,что убили 1 млн. русских" - и хер с ним,а "Я не верю,что убили 100 тыс. евреев" -
18.01.17
19:04
+
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Fialka (2)
А правда, почему именно Холокост? Разве своих пятен в истории мало?
18.01.17
14:22
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Vadimych (1)
Этому Копице всё что то покоя не даёт. Теперь вот Лохокостом озаботился. Неплохо бы для начала этот вопрос изучить досконально, может и успокоился бы скоренько. Какой то однобокий учитель истории. Скорее, ретранслятор мифов.
18.01.17
13:03
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