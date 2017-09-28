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Культура | Главные новости

Странствия основоположника абстракционизма покажут в Архангельске

сегодня 12:16
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Размышления художника Анжелы Размановой из Сыктывкара о пути Василия Кандинского покажут в Музее освоения Арктики. На выставке представят работы, отражающие толкование художницы дневников Кандинского.
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Фото: 7x7-journal.ru
Соприкосновение с творчеством Василия Кандинского, дало возможность Анжеле Размановой увидеть новые возможности художественного языка: знаковые, чисто духовные, фантазийные, вольные, плоскостные, мозаичные. Обращение художницы к абстракционизму – не только эксперимент, не только увлечённость и сближение, не только поиск, но и некое убежище, вид бегства от действительности. Символическое преображение реальных природных, материальных образов позволило ей оставаться или быть близкой по смыслам к мироощущению рубежа XIX-XX веков. Уйти в глубину определённых смыслов, формально-стилистических приёмов.
 
В своих работах Анжела смогла передать своё внутреннее духовное, оставаясь последовательницей «классика». Разум не может быть гидом, путеводной нитью, и художник доверяется интуиции, которая толкает его к самовыражению.

Открытие выставки – 28 сентября в 16 часов в Музее художественного освоения Арктики им. А.А. Борисова.
 
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Странствия основоположника абстракционизма покажут в Архангельске
Странствия основоположника абстракционизма покажут в Архангельске
Размышления художника Анжелы Размановой из Сыктывкара о пути Василия Кандинского покажут в Музее освоения Арктики. На выставке представят работы, отражающие толкование художницы дневников Кандинского.
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