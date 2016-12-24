Архангельск: Культура

фото, видео с места события Талантливый архангельский флейтист выбран дирижером новогодних концертов в Кирхе Молодой музыкант Виктор Воробьев продирижирует праздничными выступлениями сводного симфонического оркестра в Камерном зале Поморской филармонии. Праздничные концерты симфонического оркестра «Новогодний дивертисмент» в Камерном зале - явление уникальное. Во-первых, этому событию более 30 лет. Во-вторых, прообразом красивой музыкальной традиции, которую заложил в Поморской филармония еще Владимир Слесарев, послужило знаменитое новогоднее выступление симфонического оркестра в Вене. И еще одна параллель: музыкант Виктор Воробьев будет самым молодым дирижером филармонии, как впрочем, и в далекой Вене руководить новогодним концертом будет тоже самый молодой дирижер за всю историю Венского оркестра.



Когда директор Поморской филармонии Владимир Васильевич Слесарев решил в последние дни уходящего года собрать на сцене Камерного зала симфонический оркестр и устроить праздничный концерт, о телевизионных трансляциях из Австрии можно было только мечтать. Зато об изысканной традиции 1 января играть музыку Штрауса в Большом зале Венского музыкального общества знали все музыканты.



В Поморской филармонии эта идея прижилась. Каждый год накануне новогодних торжеств в филармонии собирается сводный симфонический оркестр, состоящий из артистов Архангельска и Северодвинска. В этом году в составе оркестра – 30 музыкантов.



В разное время за дирижёрским пультом стояли: лауреат Всероссийского конкурса, дирижер из Санкт–Петербурга Елена Бойко, заслуженный работник культуры России, педагог Архангельского музыкального колледжа Борис Мацегора.



30 и 31 декабря 2016 года место дирижера займет артист Поморской филармонии, флейтист, выпускник Казанской государственной консерватории им. Жиганова 32-летний Виктор Воробьёв. Он получил второе дирижерское образование у народного артиста России, профессора Фуата Мансурова. Как флейтист Виктор работает в Поморской филармонии уже шесть лет, но это будет дебют молодого музыканта в качестве руководителя оркестра.



«Все когда-то начинали, - рассказывает художественный руководитель филармонии Лариса Спиранова, - мы всячески поддерживаем Виктора и верим в его успех».



«Мне всегда было интересно попробовать себя в роли дирижера, и когда мне предложили, я с удовольствием согласился. Как говорил мой наставник, великий профессор Фуат Шакирович Мансуров «дирижировние – это профессия второй половины жизни». Для меня этот жизненный период еще не наступил, поэтому я, конечно, волнуюсь, но это боевое, приятное волнение», - признается Виктор Воробьев



В программе «Новогоднего дивертисмента» самая роскошная музыка: популярная, венская классика, арии Ж. Бизе и Дж. Верди, увертюры Дж. Россини из «Севильского цирюльника» и Ф.Зуппе к «Пиковой даме».



По предложению молодого дирижера все артисты Поморской филармонии исполнят сольные партии с малым симфоническим оркестром. В знаменитой музыкальной шутке американского композитора Лероя Андерсена «Соло для печатной машинки с оркестром» блеснет сам дирижер Виктор Воробьев. Ольга Задворная будет солировать на саксофоне в пьесе Дж. Гершвина «Колыбельная Клары». Скрипач Армэн Вартанян подарит публике венгерский танец «Чардаш» Витторио Монти.



Виктор Воробьев вместе с Отаром Малишавой исполнят «Польку для двух флейт» Д.Донджона. Музыкальный сюрприз подготовили заслуженные артисты РФ, солисты Поморской филармонии Лариса Спиранова и Игорь Перфильев. В их исполнении прозвучит популярная американская песня Винсента Фьорино «Blue Canary», которую называют культовым гимном театра «Лицидеи».



И, конечно, не обойтись на этих праздничных вечерах без традиционной музыки Иоганна Штрауса: его волнующих, чувственных вальсов и бравурных, динамичных полек. В эти предновогодние дни они звучат по всему миру. «Марш Радецкого», «Гром и молния», «Весенние голоса», «Полька-пиццикато» в исполнении сводного симфонического оркестра Поморской филармонии наполнят вас радостью и вдохновением перед встречей Нового Года.



Как признаются зрители, прийти на «Новогодний дивертисмент» в Камерный зал – хорошая примета на весь последующий год. Так что встречаемся 30 и 31 декабря в 18:30 в чудесном зале старинной Кирхи.

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