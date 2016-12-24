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Архангельск: Культура

     

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Талантливый архангельский флейтист выбран дирижером новогодних концертов в Кирхе

Молодой музыкант Виктор Воробьев продирижирует праздничными выступлениями сводного симфонического оркестра в Камерном зале Поморской филармонии.
Праздничные концерты симфонического оркестра «Новогодний дивертисмент» в Камерном зале - явление уникальное. Во-первых, этому событию более 30 лет. Во-вторых, прообразом красивой музыкальной традиции, которую заложил в Поморской филармония еще Владимир Слесарев, послужило знаменитое новогоднее выступление симфонического оркестра в Вене. И еще одна параллель: музыкант Виктор Воробьев будет самым молодым дирижером филармонии, как впрочем, и в далекой Вене руководить новогодним концертом будет тоже самый молодой дирижер за всю историю Венского оркестра.

Когда директор Поморской филармонии Владимир Васильевич Слесарев решил в последние дни уходящего года собрать на сцене Камерного зала симфонический оркестр и устроить праздничный концерт, о телевизионных трансляциях из Австрии можно было только мечтать. Зато об изысканной традиции 1 января играть музыку Штрауса в Большом зале Венского музыкального общества  знали все музыканты.

В Поморской филармонии эта идея прижилась. Каждый год накануне новогодних торжеств в филармонии собирается сводный симфонический оркестр, состоящий из артистов Архангельска и Северодвинска. В этом году в составе оркестра – 30 музыкантов.

В разное время за  дирижёрским пультом стояли: лауреат Всероссийского конкурса, дирижер из Санкт–Петербурга  Елена Бойко, заслуженный работник культуры России, педагог Архангельского музыкального колледжа Борис Мацегора.

30 и 31 декабря 2016 года место дирижера займет артист Поморской филармонии, флейтист, выпускник Казанской государственной консерватории им. Жиганова 32-летний Виктор Воробьёв. Он получил второе дирижерское образование у народного артиста России, профессора Фуата Мансурова. Как флейтист Виктор работает в Поморской филармонии уже шесть лет, но это будет дебют молодого музыканта в качестве руководителя оркестра.

«Все когда-то начинали, - рассказывает художественный руководитель филармонии Лариса Спиранова, - мы всячески поддерживаем Виктора и верим в его успех».

«Мне всегда было интересно попробовать себя в роли дирижера, и когда мне предложили, я с удовольствием согласился. Как говорил мой наставник, великий профессор Фуат Шакирович Мансуров «дирижировние – это профессия второй половины жизни». Для меня этот жизненный период еще не наступил, поэтому я, конечно, волнуюсь, но это боевое, приятное волнение», - признается Виктор Воробьев
 
В программе «Новогоднего дивертисмента» самая роскошная музыка: популярная, венская  классика, арии Ж. Бизе и Дж. Верди, увертюры Дж. Россини из «Севильского цирюльника» и Ф.Зуппе к «Пиковой даме».

По предложению молодого дирижера все артисты Поморской филармонии исполнят сольные партии с малым симфоническим оркестром. В знаменитой музыкальной шутке американского композитора Лероя Андерсена «Соло для  печатной машинки с оркестром» блеснет сам дирижер  Виктор Воробьев. Ольга Задворная будет солировать на саксофоне в пьесе Дж. Гершвина «Колыбельная  Клары». Скрипач Армэн Вартанян подарит публике  венгерский танец «Чардаш» Витторио Монти.

Виктор Воробьев вместе с Отаром Малишавой исполнят «Польку для двух флейт»  Д.Донджона. Музыкальный сюрприз подготовили заслуженные артисты РФ, солисты Поморской филармонии Лариса Спиранова и Игорь Перфильев. В их исполнении прозвучит популярная американская песня Винсента Фьорино «Blue Canary», которую называют культовым гимном театра «Лицидеи».

И, конечно, не обойтись на этих праздничных вечерах без традиционной музыки Иоганна Штрауса: его волнующих, чувственных вальсов и бравурных, динамичных полек. В эти предновогодние дни они звучат по всему миру. «Марш Радецкого», «Гром и молния», «Весенние голоса», «Полька-пиццикато» в исполнении сводного симфонического оркестра Поморской филармонии наполнят вас радостью и вдохновением перед встречей Нового Года.

Как признаются зрители, прийти на «Новогодний дивертисмент» в Камерный зал – хорошая примета на весь последующий год. Так что встречаемся 30 и 31 декабря в 18:30 в чудесном зале старинной Кирхи.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: П филармония
просмотров: 140
дата: 24.12.16 | 14:31
комментариев: 1
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Комментарии пользователей
Vadimych (1)
Хм, там тоже, смотрю, разгул демократии. Дирижёров выбирают. :)
24.12.16
14:33
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