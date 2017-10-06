Трудовую биографию Поморья представят на выставке в Гостиных дворах

На выставке будут представлены главные направления экономики, определяющие роль Архангельской области в течение 80 лет ее существования. Каждому из них посвящен свой раздел, где представлены достижения, характеристики стратегически приоритетных отраслей, история и научно-технические достижения ведущих предприятий региона.

Основу выставочного проекта составят фотографические и документальные материалы, а также подлинные предметы из фондов музея, которые будут дополнены современными интерактивными зонами.