Трудовую биографию Поморья представят на выставке в Гостиных дворах
сегодня 17:15
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Выставка «Архангельская область: трудовая биография», приуроченная 80-летию области, откроется в Гостиных дворах 12 октября в 17 часов.
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06 октября, пятница 17:31
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$58.53
€70.43
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На выставке будут представлены главные направления экономики, определяющие роль Архангельской области в течение 80 лет ее существования. Каждому из них посвящен свой раздел, где представлены достижения, характеристики стратегически приоритетных отраслей, история и научно-технические достижения ведущих предприятий региона.
Основу выставочного проекта составят фотографические и документальные материалы, а также подлинные предметы из фондов музея, которые будут дополнены современными интерактивными зонами.
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