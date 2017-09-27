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Культура | Главные новости

Творческий сезон в городском культурном центре Архангельска начался на «Ура!»

сегодня 09:11
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Стартом творческого сезона АГКЦ стала шоу-программа «Убойный вечер», насыщенная яркими номерами, музыкальными подарками, творческими сюрпризами и блестящими выступлениями.
 
 
 
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В фойе зрителей встречал небольшой оригинальный фуршет и лёгкая популярная музыка в исполнении оркестра русских народных инструментов под управлением Елены Курицыной. Состоявшаяся шоу-программа была насыщена яркими номерами, музыкальными подарками, творческими сюрпризами и блестящими выступлениями, благодаря которым ни один зритель не остался равнодушным. Зал был полон аплодисментов, радостью творчества и вдохновением!

С большой теплотой и аплодисментами приветствовали зрители юных артистов хореографического ансамбля «Овация» и студии современной хореографии и уличного танца «Брейк-данс», исполнивших необычный номер, соединивший в себе народный танец и брейк.

Восторг публики вызвало выступление юной воздушной гимнастки цирковой студии «Надежда». Театр народной  и современной культуры «Поморская артель» представил необычный номер о жизни лихих байкеров «Сумрачные зайцы» и оригинальный номер с ростовой куклой - зажигательное аргентинское танго «Кумпарсита».

Студия современного танца «СТ» и театрально-хореографическая студия «ТанцТеатр» показали совместный запоминающий номер «Детские мечты» с использованием театра теней. Задорный, весёлый танец исполнили юные участники танцевальной студии «Апельсин».

Продемонстрировали своё мастерство в разговорном жанре участники литературно-музыкального театра «Словица», исполнив отрывок из произведения Григория Остера.

Огромное количество радости и положительных эмоций получили зрители от юных исполнительниц вокальной студии «Риальто» и вокальной студии «Консонанс». Детская театральная студия «Ананас» представила забавную пантомиму «Струны».

Воображение зрителей поразило эффектное выступление танцоров студии спортивного бального танца «Стремление» и солистки студии «Риальто» в романтичном наряде с длинным подолом, стоявшей на высоком постаменте. Изюминки концерту добавили танцоры студии эстрадного танца «Гран-При» и творческой студии «Отражение».

Яркий, запоминающийся номер «Чёрные лебеди» представила студия современного танца «СТ». Прекрасные номера подарили архангельским зрителям гости вечера - известные архангельские исполнители Галина Москаленко и вокальный ансамбль «Просто парни». Самым массовым и трогательным стал финальный номер программы «Мы мечтали о сцене» в исполнении вокальной студии «Риальто» и студии эстрадного танца «Гран-При».

Директор Архангельского городского культурного центра Наталья Владимировна Галышева поздравила собравшихся с началом нового творческого сезона.

- Спасибо всем, кто принял участие в этой зажигательной шоу-программе! Надеемся, что после увиденного архангелогородцы с ещё большим интересом и желанием будут посещать все наши последующие мероприятия! Новый творческий сезон – это новые задумки, новые проекты, новые планы и надежды и мы обещаем, что он будет ярким, насыщенным и плодотворным. С началом нового творческого сезона вас, дорогие друзья!

В конце концерта зрители не спешили расходиться, обменивались впечатлениями, подходили к организаторам и благодарили за незабываемые впечатления.

Одна из зрительниц, Лариса Ковлишенко, поделилась впечатлениями о концерте.

- Я считаю, что это очень высокий уровень для открытия сезона, с учётом того, что коллективы вернулись с летних каникул, что-то пришлось повторять, что-то разучивать новое. Очень понравилась режиссёрская работа, - отметила Лариса Владиславовна. - Все номера – это номера, где есть чёткое начало, нет ни одного смазанного конца. Понятно, что исполнительский уровень у коллективов разный, но режиссёр смог подтянуть и сделать всех одинаково великими на этом концерте. Я считаю, что это большая заслуга режиссёра. В каждом номере есть идея, есть придумка. Думаю, что за счёт этого концерт заиграл совершенно необычными красками. Спасибо за этот замечательный вечер.

Автор: АГКЦ
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