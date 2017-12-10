У руля архангельского «арктического кинофестиваля» встанет Игорь Угольников
сегодня 12:46
99
0
Известный российский артист, кинорежиссёр, продюсер и сценарист возглавит кинофестиваль «Arctic Open», который отныне планируется проводить в Архангельске ежегодно.
Кандидатуру Игоря Угольникова на пост президента международного телевизионного форума стран Арктики выдвинул генеральный продюсер кинофестиваля «Arctic Open» Владимир Лойтер. Популярный актер и телеведущий корнями связан с Архангельской областью: его предки родом из Холмогорского района. В прошлом году он вошёл в состав Поморского землячества в Москве.
— Это и интересно, и ответственно. Понимаю, сколько нужно сделать, чтобы второй арктический кинофестиваль был продуманным по подбору работ, по всему тому, что должно быть сделано вокруг него. Во всяком случае, начало положено, конкурсные фильмы были интересными, будем работать все вместе и дальше, – сказал Игорь Угольников, вошедший в состав жюри первого международного кинофестиваля приарктических стран.
Накануне церемонии награждения победителей трехдневного киномарафона состоялась встреча членов жюри фестиваля с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, на которой обсуждалась данная инициатива.
Глава региона, профессиональные кинематографисты и почётные гости кинофестиваля из России, Норвегии, Швеции, Китайской народной республики и США обменялись впечатлениями о мероприятии, уже заявившем о себе как об одном из самых ярких культурных событий Архангельской области этого года.
Напомним, «Arctic Open»
стал новым витком развития фестиваля любительских и профессиональных фильмов «Берегиня», идейным вдохновителем которого является председатель регионального отделения Союза журналистов России Владимир Лойтер, отметивший, к слову, в эти дни свой 75-летний юбилей.
На протяжении трех дней
помимо кинотеатров территорией «полного и короткого метра» стали музеи и библиотеки столицы Поморья, а также Северный (Арктический) федеральный университет, где прошли бесплатные показы конкурсных работ.
Программа фестиваля включала свыше 50 фильмов и 4 внеконкурсных показа. «Арктический киноукенд» был насыщен также мастер-классами, открытыми лекциями
, деловой и образовательной программами. География работ обширна: Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Китай, Великобритания, США, Канада и другие страны.
По итогам завершившегося вчера в столице Поморья кинофорума принято решение, что фестиваль станет ежегодным и получит государственную поддержку. В ближайшее время будет сформирован региональный оргкомитет, который займётся подготовкой следующего мероприятия.