Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия На заметку Арктический форум 2017 Цифра дня Бизнес новости TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
реклама
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
09.12.17
730
08.12.17
677
08.12.17
441
08.12.17
389
08.12.17
367
08.12.17
352
09.12.17
351
реклама
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

У руля архангельского «арктического кинофестиваля» встанет Игорь Угольников

сегодня 12:46
99 0
Известный российский артист, кинорежиссёр, продюсер и сценарист возглавит кинофестиваль «Arctic Open», который отныне планируется проводить в Архангельске ежегодно.
 >
Фото: dvinanews.ru
Новости по теме
В Архангельске стартовал кинофестиваль «Arctic Open»
В рамках «арктического» фестиваля расскажут о коммерции в региональном кино
Седьмого декабря в Архангельске стартует кинофестиваль стран Арктики «Arctic open»
Кандидатуру Игоря Угольникова на пост президента международного телевизионного форума стран Арктики выдвинул генеральный продюсер кинофестиваля «Arctic Open» Владимир Лойтер. Популярный актер и телеведущий корнями связан с Архангельской областью: его предки родом из Холмогорского района. В прошлом году он вошёл в состав Поморского землячества в Москве.

— Это и интересно, и ответственно. Понимаю, сколько нужно сделать, чтобы второй арктический кинофестиваль был продуманным по подбору работ, по всему тому, что должно быть сделано вокруг него. Во всяком случае, начало положено, конкурсные фильмы были интересными, будем работать все вместе и дальше, – сказал Игорь Угольников, вошедший в состав жюри первого международного кинофестиваля приарктических стран.

Накануне церемонии награждения победителей трехдневного киномарафона состоялась встреча членов жюри фестиваля с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, на которой обсуждалась данная инициатива. 

Глава региона, профессиональные кинематографисты и почётные гости кинофестиваля из России, Норвегии, Швеции, Китайской народной республики и США обменялись впечатлениями о мероприятии, уже заявившем о себе как об одном из самых ярких культурных событий Архангельской области этого года.

Напомним, «Arctic Open» стал новым витком развития фестиваля любительских и профессиональных фильмов «Берегиня», идейным вдохновителем которого является председатель регионального отделения Союза журналистов России Владимир Лойтер, отметивший, к слову, в эти дни свой 75-летний юбилей.

На протяжении трех дней помимо кинотеатров территорией «полного и короткого метра» стали музеи и библиотеки столицы Поморья, а также Северный (Арктический) федеральный университет, где прошли бесплатные показы конкурсных работ.

Программа фестиваля включала свыше 50 фильмов и 4 внеконкурсных показа. «Арктический киноукенд» был насыщен также мастер-классами, открытыми лекциями, деловой и образовательной программами. География работ обширна: Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Китай, Великобритания, США, Канада и другие страны.

По итогам завершившегося вчера в столице Поморья кинофорума принято решение, что фестиваль станет ежегодным и получит государственную поддержку. В ближайшее время будет сформирован региональный оргкомитет, который займётся подготовкой следующего мероприятия.
99 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
В бюджете Архангельской области нет денег на обеспечение «северных» сверх МРОТ
Новости по теме | Культура
 
В Архангельске стартовал кинофестиваль «Arctic Open»
В Архангельске стартовал кинофестиваль «Arctic Open»
В кинотеатре «Русь» прошла торжественная церемония открытия фестиваля при полном аншлаге. На большом экране публике представили мультфильм «Чудеса Архангельской области».
08.12.17 14:17
421
 
В рамках «арктического» фестиваля расскажут о коммерции в региональном кино
В рамках «арктического» фестиваля расскажут о коммерции в региональном кино
8 декабря состоится семинар «Развитие и коммерциализация регионального кинематографа». Семинар включает две сессии, на которых выступят спикеры из разных регионов России и из-за рубежа.
03.12.17 11:11
524 3
naprimer: Семинар включает две сессии... Кинематограф для диалога в Арктике... – ну вот, сами...
 
Седьмого декабря в Архангельске стартует кинофестиваль стран Арктики «Arctic open»
Седьмого декабря в Архангельске стартует кинофестиваль стран Арктики «Arctic open»
На три декабрьских дня Архангельск, Северодвинск и Новодвинск превратятся в единый масштабный кинотеатр: на 16 площадках городов пройдут показы документальных, игровых короткометражных и полнометражных лент.
02.12.17 12:10
702 3
Boater: naprimer, эта хренотень тоже нужна, мы же должны как-то пиарить область, чтобы...
Мобильная версия сайта
о проекте | политика конфиденциальности и пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
 
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080