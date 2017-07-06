Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»
сегодня 14:29
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На выставке представлены различные по пластике и художественному языку пряничные и флористические композиции.
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06 июля, четверг 17:33
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$58.58
€65.32
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Многочастные или многофигурные произведения, которые выстроены как мизансцена или иллюстрация к драматургическому произведению, приглашают к сотворчеству со зрителем. Работы Натальи Матониной говорят о том, каким был и должен быть Русский Север.
Пряничные колокольчики зовут к празднику, деревенские и городские жители, домашние животные напоминают о том, что жизнь – это время, отпущенное нам для радости. Прошлое должно быть славным, трудности – временными, будущее – светлым.
Наталья Матонина – режиссер по специальности, она всю жизнь связана с искусством и творчеством. Кроме того, на протяжении многих лет Наталья Яковлевна руководит воскресной школой Свято-Троицкого храма.
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