Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»

Многочастные или многофигурные произведения, которые выстроены как мизансцена или иллюстрация к драматургическому произведению, приглашают к сотворчеству со зрителем. Работы Натальи Матониной говорят о том, каким был и должен быть Русский Север.



Пряничные колокольчики зовут к празднику, деревенские и городские жители, домашние животные напоминают о том, что жизнь – это время, отпущенное нам для радости. Прошлое должно быть славным, трудности – временными, будущее – светлым.

Наталья Матонина – режиссер по специальности, она всю жизнь связана с искусством и творчеством. Кроме того, на протяжении многих лет Наталья Яковлевна руководит воскресной школой Свято-Троицкого храма.