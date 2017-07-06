Главные новости Политика Экономика Общество Культура Спорт Происшествия Новости компаний Арктический форум 2017 Цифра дня TV-BOX
Полная версия сайта
Контакты
ТОП 7 читаемые|обсуждаемые
04.07.17
930
04.07.17
872
05.07.17
869
04.07.17
761
04.07.17
754
04.07.17
695
04.07.17
645
реклама
реклама
Новости компаний
05.07.17
116
04.07.17
99
05.07.17
96
04.07.17
95
04.07.17
95
04.07.17
83
05.07.17
75
реклама
Дополнительный функционал
Платный сервис на News29
Дополнительные возможности для пользователей ресурса
УФНС по Архангельской области
Узнай свою задолженность
Текущая задолженность перед бюджетом в режиме on-line
Минздрав Архангельской области
On-line регистратура
Запись к врачам-специалистам медучреждений города и области
Архангельская городская Дума
Задать вопрос депутату
Интерактивная связь с депутатами Архангельской городской Думы
ЖКХ Архангельской области
Сведения об управляющих компаниях
Информация о финансово-хозяйственной деятельности УК и ТСЖ
Отдых в Архангельской области
Турпортал Поморья
Где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть
Культура | Главные новости

Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»

сегодня 14:29
129 0
На выставке представлены различные по пластике и художественному языку пряничные и флористические композиции.
 >

Многочастные или многофигурные произведения, которые выстроены как мизансцена или иллюстрация к драматургическому произведению, приглашают к сотворчеству со зрителем. Работы Натальи Матониной говорят о том, каким был и должен быть Русский Север.

Пряничные колокольчики зовут к празднику, деревенские и городские жители, домашние животные напоминают о том, что жизнь – это время, отпущенное нам для радости. Прошлое должно быть славным, трудности – временными, будущее – светлым.

Наталья Матонина – режиссер по специальности, она всю жизнь связана с искусством и творчеством. Кроме того, на протяжении многих лет Наталья Яковлевна руководит воскресной школой Свято-Троицкого храма.  

129 0
0 0
Есть о чём рассказать? Пиши: info@news29.ru
Авторизируйтесь, чтобы
оставить комментарий:
Главные новости | Лента новостей Все новости
Культура | Новости раздела
 
Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»
Усадебный дом Плотниковой приглашает на выставку Натальи Матониной «Время радости»
На выставке представлены различные по пластике и художественному языку пряничные и флористические композиции.
сегодня 14:29
130
 
Ведущие деятели киноиндустрии России проведут отбор кинопроектов в Архангельске
Ведущие деятели киноиндустрии России проведут отбор кинопроектов в Архангельске
На следующей неделе начинает свою работу кинофестиваль "ПинегаVision-2017". Мероприятия киносмотра будут проходить в Архангельске и деревне Веркола Пинежского района.
сегодня 09:53
201
 
Фотовыставка Тамары Щилиной откроется в архангельском музее ИЗО
Фотовыставка Тамары Щилиной откроется в архангельском музее ИЗО
7 июля в 16 часов в Музее изобразительных искусств открывается персональная фотовыставка Тамары Щилиной «Жизнь как фотомоменты».
вчера 15:28
346
 
Восемь оркестров выступят в Архангельске на шестом фестивале «Дирекцион-Норд»
Восемь оркестров выступят в Архангельске на шестом фестивале «Дирекцион-Норд»
Мероприятие пройдет в столице Поморья с 28 по 30 июля и будет посвящено сразу двум юбилейным датам: 80-летию Архангельской области и 75-летию Соловецкой школы юнг.
вчера 15:13
459 5
OutsiderLex: Барабанщицы просто красотки! На них любо дорого смотреть...
 
На родине Федора Абрамова пройдет четвертый фестиваль «А в Пекашине ставят стога»
На родине Федора Абрамова пройдет четвертый фестиваль «А в Пекашине ставят стога»
Литературно-мемориальный музей Ф.А. Абрамова в селе Веркола Пинежского района проводит 8–9 июля традиционный летний фестиваль «А в Пекашине ставят стога».
вчера 14:48
248
Мобильная версия сайта
о проекте | пользовательское соглашение | реклама на сайте | контакты
Мы в соцсетях:
18+
Использование материалов допускается при наличии гиперссылки на News29.ru
© 2017 News29.ru все права защищены. Погода предоставлена gismeteo.ru. Информация об Арктическом форуме 2017.
Сетевое издание «News29.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.16 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 - 68080