Архангельск: Культура

В благотворительной акции приняли участие кружковцы Дворца детского и юношеского творчества, их родители и педагоги. Они насобирали огромную коробку подгузников, влажных салфеток и средств личной гигиены.

Поскольку, по словам старшего воспитателя специализированного Дома ребенка Анны, среди детишек есть и лежачие, которым требуется особый уход, – это огромная помощь.



Встреча делегации Дворца с воспитанниками специализированного Дома ребенка состоялась 21 декабря. Дети были очень рады приезду гостей. Дед Мороз, Снегурочка, сказочные герои поиграли с ребятишками в хороводе и пообещали приехать в следующем году.



Совет кружковцев благодарит всех, кто проявил активность и помог организовать праздник для малышей. Благодаря этой помощи, есть уверенность в том, что наступающий Новый год будет счастливее для детишек, оставшихся без попечения родителей.





