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Архангельск: Культура

     

фото, видео с места события

Увлеченные творчеством архангельские дети собрали подарки для малышей-сирот

В благотворительной акции приняли участие кружковцы Дворца детского и юношеского творчества, их родители и педагоги. Они насобирали огромную коробку подгузников, влажных салфеток и средств личной гигиены.
Поскольку, по словам старшего воспитателя специализированного Дома ребенка Анны, среди детишек есть и лежачие, которым требуется особый уход, – это огромная помощь.

Встреча делегации Дворца с воспитанниками специализированного Дома ребенка состоялась 21 декабря. Дети были очень рады приезду гостей. Дед Мороз, Снегурочка, сказочные герои поиграли с ребятишками в хороводе и пообещали приехать в следующем году.

Совет кружковцев благодарит всех, кто проявил активность и помог организовать праздник для малышей. Благодаря этой помощи, есть уверенность в том, что наступающий Новый год будет счастливее для детишек, оставшихся без попечения родителей.


Мнение автора может не совпадать с мнением редакции сайта
  
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автор: gbjyth
просмотров: 258
дата: 23.12.16 | 16:44
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